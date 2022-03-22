У Данії чітко заявили, що українських біженців повернуть додому

Біженці з України, за словами голови данського уряду Метте Фредеріксен, мають повернутися на батьківщину для її відновлення.

Українських біженців у Данії не інтегруватимуть до місцевої спільноти. Про це заявила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен, чітко заявивши про їхнє тимчасове перебування в країні, передає АР.

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"Статус біженця тимчасовий, тому ви маєте повернутися і допомогти відбудувати свою батьківщину, коли з'явиться така можливість. Це дозволить нам допомогти іншим біженцям", – сказала голова уряду.

Утікачі з України мають право перебувати на території Данії протягом двох років. Вони можуть працювати, отримувати освіту та медичні послуги.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Йлва Йоганссон заявила, що обов'язкові квоти на розподіл українських біженців не вводитимуть. За її словами, такої міграційної кризи не було з часів Другої світової війни. При цьому Йоганссон зазначила солідарність урядів багатьох країн з українцями, які втекли від війни.

Також Фокус писав, які країни найбільше приймають українських біженців. До трійки лідерів входять Польща, Румунія, Молдова.