Легка мішень: українські біженки стають жертвами польських сутенерів, — The Guardian

Зловмисники заманюють жінок і дітей до автомобілів, пропонуючи їм після важкої дороги транспорт, житло та працевлаштування.

У Польщі зареєстровані випадки, коли українські жінки та діти, які тікають від війни в Україні, стають мішенню для місцевих сутенерів і торговців секс-послугами, повідомляє британська газета The Guardian.

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Видання пише, що благодійні організації, які працюють на польсько-українському кордоні, повідомляють про можливі випадки нападу на українських біженців сутенерів і торговців секс-послугами, що діють наодинці або в складі банд.

"Ми зареєстрували перші випадки нападу сутенерів на українських жінок біля пунктів прийому біженців у Любліні; вони чіпляються до них, іноді агресивно, під виглядом пропозиції транспорту, роботи чи житла", — сказала Кароліна Вержбінська, координаторка правозахисної організації Homo Faber, розташованої в польському місті. Люблін.

За її словами, цим займаються не лише чоловіки. Були помічені й жінки, які намагалися "підчепити" жінок-біженок на автобусних станціях. Зловмисники заманювали жінок у автомобілі, пропонуючи підвезти або розмістити їх після тяжкої подорожі.

"Ми втручаємося в таких випадках, підходячи до підозрілої людини та пропонуючи їй зареєструватися в нашому каталозі волонтерів, у відповідь на що вона, як правило, тікає", — повідомила Вержбинська.

Крім того, на небезпеку наражаються неповнолітні та діти, які перетинають кордон без супроводу. За даними UNICEF, у період із 24 лютого по 17 березня було виявлено понад 500 несупроводжуваних дітей, які перетинають український кордон.

Дії польської влади

У статті також ідеться про те, що в містечку Медика, розташованому поблизу кордонів із Україною, з'явилися групи чоловіків у військовій формі, які стверджують, що вони захищають жінок і дітей, які перетинають кордон. Військові там з'явилися після того, як гуманітарні організації висловили побоювання, що криза біженців спричинить хвилю торгівлі людьми та сексуальну експлуатацію.

"Проблема з торгівлею людьми полягає в тому, що більшість перевезень не організовані. Це добровольці, які приїжджають із різних місць на своїх особистих автомобілях", — говорить один із волонтерів польського Червоного Хреста.

Проте місцеві добровольці кажуть, що дружинники у військовій формі не пов'язані з якоюсь офіційною владою Польщі, а є членами іноземних воєнізованих легіонів. Представник місцевої поліції сказав, що в них немає інформації про групу дружинників або їхні наміри, але заперечує, що на кордоні були іноземні солдати.

На додачу до досить хаотичної ситуації в прикордонному містечку, де влада та місцеві добровольці надають допомогу біженцям, поява людей у військовій формі вносить плутанину в питання про те, хто є офіційними силами безпеки на прикордонних пунктах.

Співробітники однієї з гуманітарних груп UNICEF, що працюють у Польщі, заявили, що неперевірені особи, які діють у відриві від польської влади, викликають занепокоєння.

"Я не можу говорити за владу Польщі, але безпека — це фактично їхня сфера. Я думаю, що будь-який вид самосуду є тривожним знаком", — зазначив представник UNICEF Джо Інгліш.

Раніше повідомлялося, що влада Данії дала чітко зрозуміти українським біженцям, що їх не інтегруватимуть до місцевої спільноти. За словами прем'єр-міністерки країни Метте Фредеріксен, статус біженця для громадян України надається тимчасово, тому після закінчення війни вони "мають повернутися та допомогти відбудувати свою батьківщину".