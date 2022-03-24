Вивезеним у Росію українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні

Громадян України відправляють до фільтраційних таборів, а потім видають документи, які забороняють виїжджати з російських регіонів упродовж двох років.

Російське військове командування масово переміщує українських громадян із окупованих районів на територію Росії. Українці потрапляють у фільтраційні табори, а потім їх відправляють у економічно депресивні регіони РФ, наприклад, у деякі північно-східні суб'єкти РФ, такі як Сахалін. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Громадян України офіційно працевлаштовують через російські центри зайнятості. Тим, хто погоджується, видають документи, які забороняють виїжджати з російських регіонів упродовж двох років.

Є дані про те, що один із таких фільтраційних таборів організовано в Докучаєвську Донецької області, куди масово звозять мирних громадян України та забирають у них документи. З українцями проводить "роботу" ФСБ: гебешники виявляють учасників АТО/ООС, українських військовослужбовців і співробітників поліції. Далі людей направляють, наприклад, у Таганрог Ростовської області та Краснодарський край.

Є підтвердження нелюдського поводження з українцями, наприклад, щодо ненадання медичної допомоги або проблем із харчуванням.

ГУР МО України нагадала, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, особливо дітей, вважається грубим порушенням міжнародного права.

Раніше Фокус повідомляв про те, що громадянки України, які тікають від війни, нерідко стають жертвами польських сутенерів. Представники місцевого криміналітету заманюють жінок і дітей у автомобілі та пропонують транспорт, житло та роботу. Благодійні організації, які працюють на польсько-українському кордоні, відзначають випадки нападу на біженців із України з боку торговців секс-послугами.