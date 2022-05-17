Гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу, начата операция по спасению бойцов, — Генштаб

В Генштабе рассказали, что благодаря удерживанию позиций на "Азовстали" в Мариуполе, украинские защитники не позволили российским войскам быстро захватить Запорожье, выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, а также окружить группировку ООС.

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Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу. Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, которые находятся на осажденном заводе "Азовсталь", сохранить жизнь украинским защитникам. Идет операция по спасению заблокированных бойцов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

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В ведомстве рассказали, что началась эвакуация 53 тяжелораненых военных, их отвезли в больницу оккупированного Новоазовска Донецкой области. Еще 211 украинских защитников были выведены по гуманитарному коридору и уехали в захваченную Еленовку Донецкой области, но с последующим возвращением на подконтрольную Украине территорию.

"Защитники Мариуполя — герои нашего времени. Они навсегда в истории. Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя", — написали в Генштабе.

В Генштабе рассказали, что удерживая позиции на "Азовстали", украинские военные не дали возможности российским войскам перебросить до 17 батальонно-тактических групп на другие участки фронта, это около 20000 личного состава. Таким образом защитники в Мариуполе не позволили реализовать план по быстрому захвату Запорожья, полностью оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей и создать условия для окружения украинской группировки в зоне ООС.

"Скование основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору. Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров", — заявили в ведомстве.

Напомним, 16 мая около 10 автобусов с украинскими военными выехали из "Азовстали" в оккупированный Новоазовск. По некоторым оценкам, там находилось около 600 человек. Защитники Мариуполя держали оборону на протяжении 82 дней.

16 мая В своем обращении командир полка "Азов" Денис Прокопенко объявил о выполнении "решения командования" ради спасения жизней украинских военных в Мариуполе.