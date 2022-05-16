Около 10 автобусов с украинскими военными выехали с завода "Азовсталь" (фото)

По сведениям журналистов, раненных украинских защитников вывозят в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске.

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Примерно десять автобусов с украинскими военными выехали с территории завода "Азовсталь", точное количество находившихся в них людей неизвестно. Публикуются и снимки автобусов, в которых были защитники Мариуполя. Об этом сообщает Reuters.

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По некоторым оценкам, на территории завода находилось порядка 600 украинских военных, в т.ч. десятки раненных.

Отмечается, что автобусы с украинскими бойцами уже прибыли в Новоазовск, который находится во временно оккупированной Донецкой области.

Защитники Мариуполя держали оборону на протяжении 82 дней, чем выигрывали ценное время для всей Украины, позволяя другим подразделениям ВСУ получить западное оружие.

С февраля разрушенный Мариуполь стал одновременно символом и способности Украины противостоять вторжению, и готовности российской армии ровнять с землей города, которые оказывают сопротивление.

В недавнем видеообращении командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил: "Самое важно — понять, просчитаны ли все риски, проработан ли план Б, полностью ли выполняешь этот план, который должен совмещать в себе выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни и здоровья личного состава".

Прокопенко не упомянул о том, какие действия предприняли защитники города. Видеозапись появилась спустя несколько часов после того, как в РФ заявили о согласии перевезти раненных украинских военнослужащих в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске.

Ранее Фокус сообщал, что РосСМИ заявили о том, что украинские военные с "Азовстали" сдались в плен. Российские пропагандисты приводят слова лидера пророссийского батальона "Восток", по словам которого, военные вышли с поднятым белым флагом. Однако днем ранее волонтеры InformNapalm предупреждали о готовящихся провокациях.