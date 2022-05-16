Близько 10 автобусів із українськими військовими виїхали із заводу "Азовсталь" (фото)

За даними журналістів, поранених українських захисників вивозять до медичного закладу в окупованому Новоазовську.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Приблизно десять автобусів з українськими військовими виїхали з території заводу "Азовсталь", точна кількість людей, які перебували в них, невідома. Публікуються і знімки автобусів, де були захисники Маріуполя. Про це повідомляє Reuters.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За деякими оцінками, на території заводу було близько 600 українських військових, серед них десятки поранених.

Зазначається, що автобуси з українськими бійцями вже прибули до Новоазовська, який знаходиться у тимчасово окупованій Донецькій області.

Захисники Маріуполя тримали оборону протягом 82 днів, чим вигравали цінний час для всієї України, дозволяючи іншим підрозділам ЗСУ отримати західну зброю.

З лютого зруйнований Маріуполь став одночасно символом і здатності України протистояти вторгненню, і готовності російської армії рівняти із землею міста, які чинять опір.

У нещодавньому відеозверненні командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив: "Найважливіше — зрозуміти, чи прораховані всі ризики, чи опрацьовано план Б, чи повністю виконуєш цей план, який має поєднувати у собі виконання поставленого завдання та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу".

Прокопенко не згадав про те, що зробили захисники міста. Відеозапис з'явився за кілька годин після того, як у РФ заявили про згоду перевезти поранених українських військовослужбовців до медичного закладу в окупованому Новоазовську.

Раніше Фокус повідомляв, що РосЗМІ заявили про те, що українські військові з "Азовсталі" здалися в полон. Російські пропагандисти наводять слова лідера проросійського батальйону "Схід", за словами якого військові вийшли з піднятим білим прапором. Проте днем раніше волонтери InformNapalm попереджали про підготовку провокацій.