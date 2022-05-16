РосЗМІ заявляють про здачу в полон бійців з "Азовсталі": що відомо (фото)

Пропагандисти посилаються на слова лідера проросійського батальйону "Схід", який заявив про вихід солдатів із білим прапором. Проте волонтери InformNapalm за день до цього опублікували дані про підготовку провокацій.

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У російських ЗМІ поширюють інформацію про те, що із заводу "Азовсталь" вийшло 10 бійців із білим прапором. Про це повідомляє інформагентство Ura.ru.

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За заявою командира проросійських бойовиків батальйону "Схід" Олександра Ходаковського, з тунелю вийшли перші 10 військових із білими прапорами. Він також додав, що це означає, що окупанти "таки дочавлюють".

[ + – ] Публікація про "здачу в полон" бійців [ + – ] Публікація про "здачу в полон" бійців [ + – ] Публікація про "здачу в полон" бійців

Як додав проросійський бойовик, вони також відповідають за те, що Україна стала "такою".

[ + – ] Пост Ходаковського

Водночас міжнародна волонтерська організація InformNapalm ще вчора ввечері, 15 травня, заявила, що РФ готує спецоперацію в Маріуполі. За даними 4 різних джерел у Маріуполі запланували масштабну спецоперацію за участю українських військовополонених та викрадених росіянами мирних жителів.

Аналітики припускають, що російське командування може використати полонених для створення картинки у ЗМІ, що захисники "Азовсталі" здалися в полон. Волонтери опублікували три пункти плану:

Привезти до Маріуполя до 2000 полонених людей. Надіслати до Маріуполя військовослужбовців розвідроти, які в обов'язковому порядку отримали наказ взяти протигази, повний комплект ЗЗК та додаткові невеликі рюкзаки з невідомим вмістом. Надіслати до Маріуполя 6 автомобільних цистерн, вміст яких невідомий. У супроводі з охороною на бронетехніці.

Після створення потрібної картинки для пропагандистів, ЗС РФ можуть застосувати вміст цистерн (можливо, в них є хімречовини), щоб "викурити" справжніх захисників. Також полонених можуть використовувати для живого щита під час штурму комбінату.

Нагадаємо, 15 травня ЗС РФ атакувала "Азовсталь" запальними або фосфорними бомбами. Їхня температура горіння досягає 2000-2500 градусів за Цельсієм.

Раніше повідомляли, що представники Міноборони провели зустріч із родичами бійців з "Азовсталі".