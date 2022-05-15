Представники Міноборони зустрілися з родичами військових з "Азовсталі"

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Путін не дає згоди на звільнення захисників Маріуполя. Всі пропозиції, про які каже громадськість, вже випробувані.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр разом із керівниками кількома іншими держвідомствами провела зустріч із родичами захисників Маріуполя та розповіла подробиці тієї роботи, яку роблять для порятунку людей. Про це Маляр розповіла в ефірі телемарафону.

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Чиновниця нагадала, що на території заводу "Азовсталь" знаходяться різні підрозділи ЗСУ, зокрема військовослужбовці Нацгвардії, Нацполіції та прикордонної служби.

За словами Маляр, влада докладає зусиль для звільнення захисників "Азовсталі", проте подробиці військової операції поки повинні залишатися в таємниці.

Водночас Маляр висловила сподівання, що під час цієї зустрічі родичам донесли важливу інформацію та більшість питань знято.

"Ті пропозиції, які дуже часто в суспільстві лунають, насправді все це вже зроблено. Просто Путін не дає згоди на те, щоби ми змогли звільнити наших захисників", — сказала Маляр.

За її словами, якби можна було провести деблокаду, це вже було б зроблено.

"Водночас сьогодні розглядають та розробляють різні плани, але це військові плани, і ми не можемо їх оголошувати", — зазначила Маляр.

Раніше Фокус повідомляв, що 600 пораненим українським захисникам на "Азовсталі" потрібна медична допомога, 40 з них перебувають у вкрай тяжкому стані. Деякі лежать на двоярусних ліжках, тим, кому не дісталося місця, лежать на підлозі в повній антисанітарії.