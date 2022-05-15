Представители Минобороны встретились с родственниками военных с "Азовстали"

По словам замминистра обороны Анны Маляр, Путин не дает согласия на освобождение защитников Мариуполя. Все предложения, о которых говорит общественность, уже были опробованы.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вместе с руководителями несколькими других госведомств провела встречу с родственниками защитников Мариуполя и рассказала подробности той работы, которая предпринимаются для спасения людей. Об этом Маляр рассказала в эфире телемарафона.

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Чиновница напомнила, что на территории завода "Азовсталь" находятся разные подразделения ВСУ, в том числе военнослужащие Нацгвардии, Нацполиции и пограничной службы.

По словам Маляр, власти предпринимают усилия по освобождению защитников "Азовстали", однако подробности военной операции пока должны оставаться в тайне.

Вместе с тем, Маляр выразила надежду, что во время этой встречи родственникам донесли важную информацию и большинство вопросов были сняты.

"Те предложения, которые очень часто в обществе раздаются, на самом деле все это уже было сделано. Просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы смогли освободить наших защитников", — сказала Маляр.

По ее словам, если бы можно было провести деблокаду, это бы уже было сделано.

"В то же время сегодня рассматриваются и разрабатываются разные планы, но это военные планы, и мы не можем их объявлять", — отметила Маляр.

Ранее Фокус сообщал, что 600 раненым украинским защитникам на "Азовстали" требуется медпомощь, 40 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Некоторые лежат на двухъярусных кроватях, тем, кому не досталось места, — лежат на полу в полной антисанитарии.