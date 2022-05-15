Багато поранених, немає води та ліків: захисники розповіли про умови життя на "Азовсталі" (фото)

Медична допомога потрібна 600 пораненим військовим, 40 — у вкрай тяжкому стані. Когось із них поклали на двоярусні ліжка, а декому не дісталося місця — вони лежать на підлозі у повній антисанітарії.

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Захисники маріупольського заводу "Азовсталь" продовжують тримати оборону, але ситуація з пораненими є дуже важкою. Про це сказав в ефірі єдиного телемарафону командир 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Денис Шлега, який воює за "Азовсталь".

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Медикаментів і спеціальних інструментів залишилося мало. Медична допомога потрібна 600 пораненим захисникам, 40 людей перебувають у дуже тяжкому стані, заявив командир.

"Ми вже всі віддали з особистих аптечок до нашого польового шпиталю", — акцентував військовий.

[ + – ] Медикаментів, їжі та води у захисників "Азовсталі" практично не залишилося

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова уточнила, що в одному з приміщень заводу є кілька десятків двоярусних ліжок для поранених. Інші бійці лежать на підлозі в умовах повної антисанітарії.

"Дуже багато хто помирає через те, що їм неможливо надати медичну допомогу. Медикаментів уже немає, їжі та води теж практично не залишилося. У шпиталі користуються водою, яку зливають із системи опалення", — описала омбудсмен умови життя захисників.

Росія грубо порушує права поранених військових на життя і медичну допомогу, гарантовані Гаагськими та Женевськими конвенціями, а також 12 статтю Конвенції про покращення долі поранених і хворих в арміях, що діють.

Битва за "Азовсталь" — завод знищують термобаричними бомбами

Командир бригади Нацгвардії підтвердив інформацію про обстріл "Азовсталі" термічними бомбами.

"Не вперше проти нас використовують такі боєприпаси — термобаричні бомби (при вибуху таких бомб утворюється величезна вогненна куля, потужна вибухова хвиля і вакуум, що поглинає кисень. Снаряди можуть руйнувати великі будівлі й обладнання, — ред.). Російський ворог застосовує авіацію та артилерію, але ми все одно даємо гідну відповідь ворогові", — наголосив Шлега.

[ + – ] ЗС РФ розстрілюють завод артилерією, танками та авіацією

За його словами, вранці загарбники розстрілюють завод артилерією, танками й авіацією. Після цього вони намагаються зайти.

"Буває, заходять: закріплюються в якихось будинках, але наші захисники їх звідти вибивають або не пускають. Так, на деяких ділянках заводу противник є, але це поки що несуттєво, ми тримаємося. Самі розумієте, що ми тримаємося вже з останніх сил", — підсумував він.

Спікер Нацгвардії України Руслан Музичук заявив, що військове визволення "Азовсталі" — дуже складне завдання, яке призведе до великих жертв. ЗС РФ оточили завод на 100 км.

За його словами, найважливіше завдання зараз — привернути увагу світу до звільнення Маріуполя і забезпечення захисникам "Азовсталі" процедури "екстракшн" (виїзду до третьої країни).

Нагадаємо, що радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 15 травня говорив про застосування запальних або фосфорних боєприпасів щодо "Азовсталі".

Переможці "Євробачення-2022", український гурт Kalush Orchestra під час виступу на конкурсі закликали врятувати "Азовсталь".

Родичі захисників "Азовсталь" 14 травня просили Китай і Туреччину забезпечити екстрадицію військовослужбовців.

Віцепрем'єр-міністриня України з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила про продовження переговорів для евакуації українських військових з "Азовсталі". "Обмінюємо 38 важких (поранених), потім рухатимемося далі", — говорила міністриня.