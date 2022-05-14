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"Потрібен гарант": рідні захисників "Азовсталі" звернулися до Китаю за допомогою в евакуації

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Азовсталь
Фото: Скриншот | Родичі захисників "Азовсталі" на брифінгу 14 травня

Українці вважають, що лідер КНР Сі Цзіньпін може вплинути на рішення президента РФ Володимира Путіна як економічний партнер.

Родичі українських захисників заводу "Азовсталь" із Маріуполя просять Китай та Туреччину допомогти в екстрадиції військовослужбовців. 14 травня вони висловилися на брифінгу в медіацентрі агентства "Укрінформ" у Києві.

Дружина одного з воїнів Наталія Зарицька від імені всіх родичів звернулася до уряду Китаю із проханням про допомогу бійцям ЗСУ. Анна Івлєєва, дружина морського піхотинця, додала, що китайська держава є економічним партнером Росії, тому Володимир Путін може піти на діалог із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Ставр Вишняк, батько одного з військовослужбовців полку "Азов", запропонував вивезти українських солдатів із заводу "Азовсталь" до третьої країни за умови, що вони більше не братимуть участі в бойових діях. За його словами, Україна вперше звертається до лідера Китаю Сі Цзіньпіна:

"Ми просимо голову КНР Сі Цзіньпіня вжити необхідних заходів для виконання процедури екстракції, виступити посередником як третя сторона і гарант безпеки. Просимо його втрутитися і стати миротворцем у цій війні, стати порятунком для наших бійців з Маріуполя та "Азовсталі". Часу в наших героїв мало залишилося, рахунок йде на дні.

Анна Івлєєва зазначила, що третьою країною може виступити Туреччина — президент Реджеп Тайіп Ердоган не проти екстракції українців. За словами Ставра Вишняка, самі захисники "Азовсталі" бачать евакуацію до Туреччини єдиним виходом як у політичному, так і в географічному сенсі. Для виконання процедури потрібний гарант, гарант безпеки, яким може бути Китай. Військовослужбовці не бажають здаватися в полон, вважаючи цей крок рівносильним смерті.

Наталя Зарицкая передала слова свого чоловіка-військовослужбовця про те, що Росія могла б за 2 години повністю розбомбити завод авіацією та ракетами "Азовсталь", а потім зачистити останки піхотою. Натомість російські військові продовжують обстрілювати завод з усіх видів зброї, включаючи заборонені, із землі та моря.

"Очевидно, Росія розтягує хворобливий процес тортур".

Раніше писали, як Україна може врятувати військовослужбовців, заблокованих на "Азовсталі" в Маріуполі. Віцепрем'єр Ірина Верещук нещодавно заявила про те, що незабаром може початися евакуація 38 бійців, але на території заводу набагато більше людей.

2 травня Реджеп Тайїп Ердоган заявив про організацію переговорів Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Туреччині. За його словами, турецька сторона бажає зібрати президентів супротивних держав у Стамбулі чи Анкарі, щоб вирішити долю сходу України.