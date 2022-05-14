"Потрібен гарант": рідні захисників "Азовсталі" звернулися до Китаю за допомогою в евакуації

Українці вважають, що лідер КНР Сі Цзіньпін може вплинути на рішення президента РФ Володимира Путіна як економічний партнер.

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Родичі українських захисників заводу "Азовсталь" із Маріуполя просять Китай та Туреччину допомогти в екстрадиції військовослужбовців. 14 травня вони висловилися на брифінгу в медіацентрі агентства "Укрінформ" у Києві.

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Дружина одного з воїнів Наталія Зарицька від імені всіх родичів звернулася до уряду Китаю із проханням про допомогу бійцям ЗСУ. Анна Івлєєва, дружина морського піхотинця, додала, що китайська держава є економічним партнером Росії, тому Володимир Путін може піти на діалог із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Ставр Вишняк, батько одного з військовослужбовців полку "Азов", запропонував вивезти українських солдатів із заводу "Азовсталь" до третьої країни за умови, що вони більше не братимуть участі в бойових діях. За його словами, Україна вперше звертається до лідера Китаю Сі Цзіньпіна:

"Ми просимо голову КНР Сі Цзіньпіня вжити необхідних заходів для виконання процедури екстракції, виступити посередником як третя сторона і гарант безпеки. Просимо його втрутитися і стати миротворцем у цій війні, стати порятунком для наших бійців з Маріуполя та "Азовсталі". Часу в наших героїв мало залишилося, рахунок йде на дні.

Анна Івлєєва зазначила, що третьою країною може виступити Туреччина — президент Реджеп Тайіп Ердоган не проти екстракції українців. За словами Ставра Вишняка, самі захисники "Азовсталі" бачать евакуацію до Туреччини єдиним виходом як у політичному, так і в географічному сенсі. Для виконання процедури потрібний гарант, гарант безпеки, яким може бути Китай. Військовослужбовці не бажають здаватися в полон, вважаючи цей крок рівносильним смерті.

Наталя Зарицкая передала слова свого чоловіка-військовослужбовця про те, що Росія могла б за 2 години повністю розбомбити завод авіацією та ракетами "Азовсталь", а потім зачистити останки піхотою. Натомість російські військові продовжують обстрілювати завод з усіх видів зброї, включаючи заборонені, із землі та моря.

"Очевидно, Росія розтягує хворобливий процес тортур".

Раніше писали, як Україна може врятувати військовослужбовців, заблокованих на "Азовсталі" в Маріуполі. Віцепрем'єр Ірина Верещук нещодавно заявила про те, що незабаром може початися евакуація 38 бійців, але на території заводу набагато більше людей.

2 травня Реджеп Тайїп Ердоган заявив про організацію переговорів Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Туреччині. За його словами, турецька сторона бажає зібрати президентів супротивних держав у Стамбулі чи Анкарі, щоб вирішити долю сходу України.