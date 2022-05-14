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"Нужен гарант": родные защитников "Азовстали" обратились к Китаю за помощью в эвакуации

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Азовсталь
Фото: Скриншот | Родственники защитников "Азовстали" на брифинге 14 мая

Украинцы считают, что лидер КНР Си Цзиньпин может повлиять на решение президента РФ Владимира Путина, как экономический партнер.

Родственники украинских защитников завода "Азовсталь" из Мариуполя просят Китай и Турцию помочь в экстрадиции военнослужащих. 14 мая они высказались на брифинге в медиацентре агентства "Укринформ" в Киеве.

Супруга одного из воинов Наталья Верицкая от лица всех родственников обратилась к правительству Китая с просьбой о помощи бойцам ВСУ. Анна Ивлеева, жена морского пехотинца, добавила, что китайское государство является экономическим партнером России, поэтому Владимир Путин может пойти на диалог с главой КНР Си Цзиньпином.

Ставр Вишняк, отец одного из военнослужащих полка "Азов", предложил вывезти украинских солдат из завода "Азовсталь" в третью страну с условием, что они больше не будут принимать участия в боевых действиях. По его словам, Украина впервые обращается к лидеру Китая Си Цзиньпину:

"Мы просим председателя КНР Си Цзиньпиня предпринять необходимые меры для выполнения процедуры экстракции, выступить посредником в качестве третьей стороны и гарантом безопасности. Просим его вмешаться и стать миротворцем в этой войне, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя и "Азовстали". Времени у наших героев практически не осталось, счет идет на дни.

Анна Ивлеева отметила, что третьей страной может выступить Турция — президент Реджеп Тайип Эрдоган не против экстракции украинцев. По словам Ставра Вишняка, сами защитники "Азовстали" видят эвакуацию в Турцию единственным выходом, как в политическом, так и в геграфическом смысле. Для выполнения процедуры нужен гарант, гарант безопасности, которым может выступить Китай. Военнослужащие не желают сдаваться в плен, считая этот шаг равносильным смерти.

Наталья Верицкая передала слова своего мужа-военнослужащего о том, что Россия могла бы за 2 часа полностью разбомбить завод авиацией и ракетами "Азовсталь", а потом зачистить останки пехотой. Вместо этого российские военные продолжают обстреливать завод из всех видов оружия, включая запрещенные, с земли и моря.

"Очевидно, Россия растягивает болезненный процесс пытки".

Ранее писали, как Украина может спасти военнослужащих, заблокированных на "Азовстали" в Мариуполе. Вице-премьер Ирина Верещук недавно заявила о том, что вскоре может начаться эвакуация 38 тяжелораненных бойцов, но на территории завода намного больше людей.

2 мая Реджеп Тайип Эрдоган заявил об организации переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции. По его словам, турецкая сторона желает собрать президентов воюющих государств в Стамбуле или Анкаре, чтобы решить судьбу востока Украины.