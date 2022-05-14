"Нужен гарант": родные защитников "Азовстали" обратились к Китаю за помощью в эвакуации

Украинцы считают, что лидер КНР Си Цзиньпин может повлиять на решение президента РФ Владимира Путина, как экономический партнер.

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Родственники украинских защитников завода "Азовсталь" из Мариуполя просят Китай и Турцию помочь в экстрадиции военнослужащих. 14 мая они высказались на брифинге в медиацентре агентства "Укринформ" в Киеве.

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Супруга одного из воинов Наталья Верицкая от лица всех родственников обратилась к правительству Китая с просьбой о помощи бойцам ВСУ. Анна Ивлеева, жена морского пехотинца, добавила, что китайское государство является экономическим партнером России, поэтому Владимир Путин может пойти на диалог с главой КНР Си Цзиньпином.

Ставр Вишняк, отец одного из военнослужащих полка "Азов", предложил вывезти украинских солдат из завода "Азовсталь" в третью страну с условием, что они больше не будут принимать участия в боевых действиях. По его словам, Украина впервые обращается к лидеру Китая Си Цзиньпину:

"Мы просим председателя КНР Си Цзиньпиня предпринять необходимые меры для выполнения процедуры экстракции, выступить посредником в качестве третьей стороны и гарантом безопасности. Просим его вмешаться и стать миротворцем в этой войне, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя и "Азовстали". Времени у наших героев практически не осталось, счет идет на дни.

Анна Ивлеева отметила, что третьей страной может выступить Турция — президент Реджеп Тайип Эрдоган не против экстракции украинцев. По словам Ставра Вишняка, сами защитники "Азовстали" видят эвакуацию в Турцию единственным выходом, как в политическом, так и в геграфическом смысле. Для выполнения процедуры нужен гарант, гарант безопасности, которым может выступить Китай. Военнослужащие не желают сдаваться в плен, считая этот шаг равносильным смерти.

Наталья Верицкая передала слова своего мужа-военнослужащего о том, что Россия могла бы за 2 часа полностью разбомбить завод авиацией и ракетами "Азовсталь", а потом зачистить останки пехотой. Вместо этого российские военные продолжают обстреливать завод из всех видов оружия, включая запрещенные, с земли и моря.

"Очевидно, Россия растягивает болезненный процесс пытки".

Ранее писали, как Украина может спасти военнослужащих, заблокированных на "Азовстали" в Мариуполе. Вице-премьер Ирина Верещук недавно заявила о том, что вскоре может начаться эвакуация 38 тяжелораненных бойцов, но на территории завода намного больше людей.

2 мая Реджеп Тайип Эрдоган заявил об организации переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции. По его словам, турецкая сторона желает собрать президентов воюющих государств в Стамбуле или Анкаре, чтобы решить судьбу востока Украины.