Экстракция или смерть. Как спасти бойцов из "Азовстали"

Эвакуация с территории металлургического комбината "Азовсталь" тяжелораненых бойцов может начаться в ближайшее время. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, речь идет о лежачих — а таких 38 человек.

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Украинские защитники Мариуполя — заложники в стали

"Они не сдадутся в плен, потому что россияне их убьют", – говорит Юлия Федосюк, жена Арсения Федосюка, бойца полка "Азов". Она рассказывает, что несколько дней ее муж не выходил на связь, а когда позвонил, сказал: "Готовы умереть", но очень разочарованы, что переговоры по деблокаде пока безуспешны.

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Арсений Федосюк – по образованию историк, в 2014 году после окончания вуза пошел на войну добровольцем. Сейчас ему 29 лет. На момент полномасштабного вторжения Федосюк находился на базе "Азова" в Урзуфе возле Мариуполя. Сейчас он — в помещениях "Азовстали".

Рядом с ним Богдан, муж Наталии Зарицкой. Она в социальной сети цитирует слова Богдана: "Пишу уже почти из мира иного. Кольцо сжимается у "Азовстали".

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"Там сотни раненых без рук, без ног и без обезболивающего. Они погибают от элементарных ранений. Но есть тяжелые ранения. А это агония, боль. Обстрелы ведутся с моря, воздуха, земли. Сегодня Мариуполь – это самая большая рана на теле мира", – говорит Наталия Зарицкая.

По словам женщин, на "Азовстали" около 600 раненых. Среди них и муж Юлии Федосюк – осколок попал в ногу, извлечь его возможности не было, поэтому принимал антибиотики, чтобы не возник сепсис.

Жены "азовцев" уверены, деблокация всех бойцов, в частности, раненых, возможна дипломатическим путем. "Нам говорили, что многое невозможно – что начнется полномасштабная война, что россияне не отойдут от Киева. Но все это произошло", – уточняет Федосюк.

Кроме бойцов полка "Азов" в Мариуполе находятся и другие нацгвардейцы, полицейские, а также морские пехотинцы и пограничники. Их будущее неизвестно.

[ + – ] "Сейчас "Азовсталь" для россиян уже не имеет военного или промышленного значения. Они используют завод как тир, мишень", — говорит боец Фото: Flickr

Мариуполь в окружении с 3 марта. До середины месяца сохранялась возможность совершить прорыв. По некоторым неофициальным данным, в Генеральном штабе даже был план, который так и не был реализован. Возможно, из-за рисков, что во время выполнения операции потери могут быть на уровне 30%. Поэтому вместо прорыва организовали доставку боекомплекта и продовольствия вертолетами по ночам. Они же забирали раненых.

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Так продолжалось до 5 апреля. В тот день были сбиты два вертолета Ми-8. После этого поставки были фактически прекращены, а момент для контрнаступления миновал. Вскоре после этого часть морских пехотинцев 36 бригады пошли на прорыв, часть присоединилась к бойцам "Азова", а часть – сдалась в плен. Но что важно, защитники Мариуполя оттянули на себя войска, которые критично важны были для российского наступления от Херсона до Николаева.

Ныне, как говорят эксперты, ситуация фактически патовая. С одной стороны, на "Азовстали" обстановка критическая – люди могут не выдержать без продовольствия и медикаментов, С другой – военного решения нет. И в первую очередь из-за того, что Украина не может надежно закрыть небо. Остается политико-дипломатический путь, но и он довольно сложный.

Сегодня президент Зеленский оказался фактически в той же ситуации, в которой в 2014-м Петр Порошенко с Иловайском, когда при сложной ситуации на фронте было огромное общественное давление.

Как вывести бойцов с "Азовстали": возможный механизм

"То, что происходит, это не война, это уничтожение людей в окружении. Мы требуем экстракции – эвакуации бойцов, раненых и тел погибших. Такие примеры знает мировая история. Например, "Дюнкерк" во время Второй мировой войны. Или операция в Сирии. И во втором варианте при участии России. Речь идет о том,что бойцы перемещаются в третью страну, на нейтральную территорию, и находятся там до окончания боевых действий, не вступая больше в войну. Это может быть решением", – говорит отец бойца "Азова" Евгений Сухарников.

[ + – ] Родственники защитников "Азовстали" требуют процедуры экстракции – эвакуации бойцов, раненых и тел погибших Фото: Getty Images

Дюнкеркская операция или Дюнкеркская эвакуация (кодовое название — операция "Динамо"), о которой вспоминает отец "азовца", – военная операция 1940 года по эвакуации частей французских, британских и бельгийских войск, которые оказались зажатыми между атлантическим побережьем и войсками Вермахта во время битвы за Дюнкерк на северо-востоке Французской республики. Их эвакуировали через Ла-Манш в Британию.

Родные защитников Мариуполя просят направить гражданское судно в Мариуполь.

"Мы понимаем все риски, во время экстракции их могут ликвидировать. Но выбор невелик: либо запускаем процедуру, либо в прямом эфире наблюдаем, как их там убивают", – говорит Евгений Сухарников.

Военный эксперт Михаил Жирохов вспоминает о другом случае из истории: "В 1995 году Жепа, анклав боснийских мусульман в бывшей Югославии, мог стать следующим местом массовых убийств после Сребреницы. В результате операции, в которой участие принимали и украинцы, удалось освободить людей – и гражданских, и военных. Всего – около пяти тысяч человек. Тогда принимали участие вооруженный контингент ООН и миссия Красного Креста, они были гарантами, что люди достигнут точки назначения".

Но что важно, в обоих случаях стороны конфликта согласовали операцию – "Дюнкерк" позволил Гитлер, Жепу – сербы.

"То есть, в нашем случае экстракция без согласия России невозможна. Не будут какие-то суда прорываться через полностью контролируемый россиянами Керченский пролив", – продолжает эксперт.

Третья сторона: "Азову" поможет Эрдоган

"Нам необходим герой, которому хватит политического авторитета, чтобы эту процедуру реализовать, – настаивает Сухарников. – С политической и географической точки зрения такой страной может быть Турция, а героем – президент страны Реджеп Эрдоган".

[ + – ] Митинги в поддержку защитников Мариуполя Фото: Getty Images [ + – ] Митинги в поддержку защитников Мариуполя Фото: Getty Images [ + – ] Митинги в поддержку защитников Мариуполя Фото: Getty Images

Ранее эту идею с президентом Турции и его окружением обсуждал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Он поясняет: Эрдоган дважды разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным и предлагал вывезти защитников Мариуполя по морю. В порту Стамбула стоит корабль, рассчитанный на две тысячи людей, он готов прийти в порт Бердянска, так как Мариупольский заминирован. На нем же будут автобусы, которые смогут привезти воинов в порт. "И до конца войны они будут гостями Турецкой республики", – уточняет Джемилев.

Ответ был таков: Россия выпустит гражданское население, а военные должны сдаться в плен. После турецкая сторона предложила обмен защитников Мариуполя на военнопленных россиян, которых свыше тысячи.

"Обмен – один из наиболее вероятных вариантов. Один к одному. О нем ранее говорила и министр Ирина Верещук. Но проблема в том, что до сих пор не было коммуникации между украинской и российскими переговорными группами. А посредника найти в данных условиях сложно. К Эрдогану отношение со стороны РФ скептическое, там считают, что он помогает Украине, поставляя "Байрактары", – замечает Михаил Жирохов.

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Кроме Турции, в числе возможных переговорщиков назывался Израиль. Но после заявлений Лаврова, обвинившего Израиль в поддержке "неонацистского режима в Киеве", об этом речь не идет.

Да и "азовцы" не согласятся выйти без оружия, с белым флагом как военнопленные, и признать себя таковыми. "А тем более, нельзя исключать, что россияне отдадут их "ДНР", они ж ее признали "независимым государством", и договаривайтесь с ней. А там уже будет целый пропагандистский шабаш, который будет максимально унизительный и для "азовцев", и для Украины", – дополняет аналитик.

Посредниками и организаторами операции по эвакуации защитников Мариуполя могут быть миссии ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК), это позволяет их мандат.

"Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации (по эвакуации – ред.). Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними (с Красным Крестом – ред.), а также с ООН переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", готовимся к подписанию", – сказала Верещук. Посредником будет президент Турции Эрдоган.

"Азовсталь" как символ

"Для россиян выпустить "азовцев" в любом виде – это большое поражение, потому что именно "Азов" олицетворяет то, с чем они борются. За восемь лет Москва слепила образ неонацистов, с "помилованием" которых не согласятся "патриотически настроенные граждане", – говорит Михаил Жирохов.

[ + – ] "Азовцы" не согласятся выйти без оружия, с белым флагом как военнопленные, и признать себя таковыми Фото: Getty Images

Один из бывших морских пехотинцев, комментируя ситуацию на "Азовстали", сказал Фокусу: "Азовсталь – один из участков, объектов на фронте, который используется для информационной войны. Но с более тяжкими последствиями. Шанс, что попытки освободить всех будут удачными, есть, но он довольно небольшой. Все мы помним пример донецкого аэропорта. Сейчас "Азовсталь" для россиян уже не имеет никакого военного или промышленного значения. Они используют завод как тир, мишень, обстреливая его. И в военном плане Украина не может дать мощный ответ. Только реальные огромные потери врага, особенно на большом расстоянии, могут вмешаться в его планы".