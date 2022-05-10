Неуместная критика. Кто и зачем атакует Главнокомандующего ВСУ Залужного

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Два года я критиковал назначения Тарана и Хомчака. Все было заблокировано. Я кричал на всех эфирах и в личных разговорах, что это диверсия, это разрушение армии. Были заблокированы "Стугны", "Корсары", "Нептун", "Ольха", "Богдана", развитие ПВО и многие другие проекты.

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Затем президент назначил Залужного. Я не был знаком с Валерием Федоровичем, и даже написал скептический пост о его назначении, за что получил хорошую долю критики. Прошло пару месяцев, и я увидел на странице Генерального штаба сообщение, которое было не очень удачным для страны. Я написал комментарий и тегнул личную страницу Залужного. Он отреагировал и сказал, что готов выслушать все предложения.

Первая встреча с Главнокомандующим длилась около двух часов, он подтвердил все мои прогнозы по поводу войны и с каких направлений будет наступление, предложив после этого разговора создать экспертные советы, в которых люди будут работать, а не языками трындеть.

Через 3 месяца были разблокированы все программы, все запустилось в работу. Мы выдохнули, потому что увидели, что появился человек, которому не безразлично, которому больно за это все безобразие.

Я все еще выполняю все поручения Главнокомандующего и рад служить под его руководством. Я считаю, что если бы не он, мы бы давно проиграли.

Почему я пишу? Все очень просто. Я ненавижу, когда пытаются набросить дерьмо на военных и командующих. Особенно если кто-то в ком-то ощущает конкурента. Я все это время молчал, потому что думал, что кто-то придет в себя и это больше не повторится, но тщетно.

Враг отошел только пару недель назад от Киева, и вы решили играть в политику. Вы в своем уме? Вы понимаете последствия? Здесь нет врагов, все должны двигаться в едином фронте. Как-то даже дико, что я это пишу, потому что мне кажется, что это должно быть по умолчанию.

Все прекрасно понимают, в чью сторону все эти месседжи. Перестаньте искать крайних и пытаться переложить вину, потому что последствия будут очень плохие. Не нужно делать совместные фото, говорить, что все будет хорошо, а после этого отворачиваться и плевать в спину тем, кто вас защищает.

Младший лейтенант Кабакаев С. В.

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