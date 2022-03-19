Призываю — не раскалывайте Украину!

Своими безответственными заявлениями, к примеру, о том, что противник что-то якобы без проблем взял или что будто бы готовится сдача страны, вы обижаете наших воинов.

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Силы обороны героически противостоят врагу, которого называли второй армией в мире.

Мы остановили противника на всех направлениях. Мы нанесли им такие потери, каких они никогда не видели и не могли представить.

Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир.

Идут 24-е сутки нашего сопротивления полномасштабной агрессии. Сопротивления, которое стало возможно бллагодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации.

Поэтому я обращаюсь к вам: не принижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это же не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети.

Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы забготитесь о ее развитии и не мешаете нам.

Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных Сил.

Призываю — не раскалывайте страну!

Слава Украине!

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