Мнения Российско-украинская война
Всех, кто молится, верит, помогает ВСУ — с Новым Годом и Рождеством Христовым!
"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне". Мнение Главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного.
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На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. У этого Рождества — привкус слез и цвет крови.
Однако нам хватит сил одолеть врага.
В борьбе рождается Нация.
Пусть вас, родные, хранит Господь!
Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для россии!
Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу, – с Новым Годом и Рождеством Христовым!