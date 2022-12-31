Всех, кто молится, верит, помогает ВСУ — с Новым Годом и Рождеством Христовым!

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На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. У этого Рождества — привкус слез и цвет крови.

Однако нам хватит сил одолеть врага.

В борьбе рождается Нация.

Пусть вас, родные, хранит Господь!

Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для россии!

Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу, – с Новым Годом и Рождеством Христовым!

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