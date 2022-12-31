Думки Російсько-українська війна
Всіх, хто молиться, вірить, допомагає ЗСУ — з Новим Роком і Різдвом Христовим
"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці". Думка Головнокомандувача ЗС України Валерiя Залужного.
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На наших плечах і плечах наших рідних — важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові.
Проте нам вистачить сил здолати ворога.
У боротьбі народжується Нація.
Хай вас, рідні, береже Господь!
Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії!
Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, — з Новим Роком і Різдвом Христовим!