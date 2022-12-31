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Думки Російсько-українська війна

Всіх, хто молиться, вірить, допомагає ЗСУ — з Новим Роком і Різдвом Христовим

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці". Думка Головнокомандувача ЗС України Валерiя Залужного.

Валерiй Залужний
Валерiй Залужний
Головнокомандувач ЗС України
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незалежнiсть України, Валерій Залужний, привітання з Новим роком
Фото: Getty Images | Валерій Залужний: "У боротьбі народжується Нація"
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На наших плечах і плечах наших рідних — важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові.

Проте нам вистачить сил здолати ворога.

У боротьбі народжується Нація.

Хай вас, рідні, береже Господь!

Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії!

Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, — з Новим Роком і Різдвом Христовим!

Джерело.