Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів.

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Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі.

Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити.

Про це знають всі українці. Про це знає світ.

Триває 24-та доба нашого спротиву повномасштабній агресії. Спротиву, який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації.

Тож, я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти.

Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам.

Охочих боронити країну запрошую до лав Збройних Сил.

Закликаю — не розколюйте державу!

Слава Україні!

Джерело.