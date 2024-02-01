Беспилотники вместо танков и правовой карт-бланш: Залужный очертил стратегию победы ВСУ над РФ

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Почти восемьдесят лет отделяют нас от последних битв Второй мировой войны, которая стала основой стратегического видения войн конца ХХ-го — начала ХХІ-го века.

Несмотря на безумное развитие вооружения и военной техники, а именно: авиации, ракет и космических средств, развитие связи и РЭБ, стратегия победы заключалась в уничтожении противника и захвате или освобождении территории. При этом формы и способы, которыми это достигалось, напрямую зависели от уровня развития вооружения и военной техники, которая использовалась.

Конечно, знания основ стратегии, оперативного искусства, тактики должны сопровождать карьерный рост военных специалистов и служить для решения двух главных задач.

Первая из них, вероятно, второстепенная. Она заключается в подготовке военачальника непосредственно к предстоящей войне с задачей предвидеть ту обстановку войны, которая будет к началу военных действий. Именно такая сверхсложная задача в случае решения позволяет выдержать удар и дать достойный отпор врагу, обескровить его ударные группировки и тем самым выиграть время для перехвата инициативы. Весь этот процесс связан с огромными рисками и сомнениями, которые обусловлены наличием лишь одного шанса дать достойное сопротивление меньшими силами при ограниченных ресурсах.

Вторая задача, на мой взгляд, основная — вовремя выяснить требования, которые выдвигает война, связанные с развитием технического прогресса, и, как следствие, стремительным развитием вооружения и военной техники, политической ситуацией как в мире, так и в самом государстве, экономическим состоянием и тому подобное. А, следовательно, для каждой войны необходимо находить лишь свою уникальную стратегию и логику, которая позволит уже в новых условиях найти путь к Победе.

Говоря о своей собственной особой стратегии, никоим образом не можем отбрасывать полностью существующие доктрины, описывающие процесс подготовки и ведения операций. Мы лишь должны осознавать, что они будут постоянно меняться и наполняться новым содержанием.

Принципы же оперативного искусства останутся неизменными.

Итак, с учетом требований сегодняшнего дня, самая главная наша задача будет заключаться в принятии новой точки зрения на формы и способы применения Сил обороны для достижения Победы.

Основной причиной изменения стратегии, форм и способов применения войск, безусловно, является развитие вооружения и военной техники, а особенно беспилотных систем, применение которых стало массовым и позволяет выполнять широкий спектр задач, который постоянно растет. Поэтому беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые являются во времени не выгодными для Украины по целому ряду причин.

Вместе с тем, в сложившейся ситуации есть еще ряд факторов, которые безусловно влияют на решение о поиске новых форм применения сил обороны. Вот некоторые из них:

нестабильная политическая ситуация вокруг Украины, что приводит к сокращению военной поддержки;

высокая вероятность провоцирования Россией еще ряда конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины;

истощение у наших партнеров запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине и невозможности их быстрого изготовления на фоне мирового дефицита пороха;

недостаточная эффективность санкционной политики, в результате чего происходит развертывание мощностей оборонно-промышленного комплекса в России и государствах, которые являются ее партнерами, что позволяет по крайней мере успешно вести позиционную войну на истощение;

существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе у противника и неспособность государственных институтов в Украине улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер;

несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей оборонно-промышленный комплекс в нашем государстве, и частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие — углубление зависимости Украины от поставок союзниками;

неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы такого масштаба и, как следствие, сложности для наших союзников в определении приоритетов поддержки;

Опыт ведения боевых действий Вооруженными Силами Украины, особенно в 2022-2023 годах, является уникальным, и до сих пор остается лишь нашим достоянием, а потому, неустанно ища путь к Победе, обязывает нас постоянно проводить ревизию имеющихся возможностей, от которых зависит результат ведения боевых действий, и искать пути получения преимущества над противником. Причем, оперируя понятием результат боевых действий, мы понимаем условия, при которых противник откажется от дальнейшей агрессии, и именно создание таких условий видится эффективным применением возможностей, имеющихся в арсенале Вооруженных Сил Украины.

Учитывая сказанное выше, а также в соответствии с условиями войны сегодняшнего дня, едва ли не основным вариантом получения преимущества является овладение всем арсеналом сравнительно дешевых, новейших и крайне эффективных средств, которые быстро развиваются. Именно попытка воспользоваться достижениями прогресса в сфере развития новейших технологий позволит выиграть научно-, технически-, технологически-тактический бой и приведет не только к безусловной Победе, но и к экономии и сохранению ресурсов как Украиной, так и нашими партнерами.

Необходимость существенно увеличить способности беспилотных систем и других новейших технологических систем, положительно влиять на ход боевых действий, побуждает как следствие к поиску новых форм и способов применения, которые, в свою очередь, безусловно повлияют и на структуру как Вооруженных Сил, так и других составляющих сил обороны Украины.

Повысить влияние БПС и других новейших систем на эффективность боевых действий возможно благодаря:

постоянному повышению ситуационной осведомленности командиров и возможности ее поддержания в условиях реального времени в зоне проведения операции и днем, и ночью, при любых погодных условиях;

круглосуточному обслуживанию огня и ударов в режиме реального времени;

обеспечению разведывательной информацией в интересах поражения в режиме реального времени;

нанесению точных и высокоточных ударов по противнику и его объектам как на переднем крае, так и в глубине.

Следовательно, необходимо создание нового дизайна операций на основе имеющихся технологических возможностей, который будет основываться не только на пространственно-временных показателях военных (боевых) действий, но и преимущественно на создании решающих условий и достижении соответствующих эффектов, способствующих реализации цели операции.

Исходя из опыта ведения боевых действий и прогноза развития вооруженной борьбы, такими решающими условиями являются:

достижение абсолютного превосходства в воздухе, особенно на высотах, которые обеспечивают эффективное поражение, разведку, наблюдение и логистику;

лишение противника возможностей вести наступательные или оборонительные действия;

повышение мобильности своих войск и полное ограничение мобильности войск противника;

безопасный выход на определенные рубежи, взятие под контроль важных районов местности;

лишение противника возможностей восстанавливать утраченное положение и наращивать усилия.

На первый взгляд, это абсолютно консервативные и классические условия, достижение которых служит уже давно действующим формам и способам. Но это лишь на первый взгляд, так как именно средства их достижения уже изменились, и старые средства, к сожалению, все больше остаются мечтой для Вооруженных Сил Украины, меняются прежде всего и способы их достижения.

Согласно изложенной идее создания определяющих условий, процесс их достижения, конечно, будет обеспечиваться решением ряда оперативных задач, а при решении каждой оперативной задачи будут создаваться необходимые эффекты, благодаря привлеченным силам и средствам. И именно они, за счет технологического преимущества, должны действовать не по шаблону и в соответствии по крайней мере с действующей доктриной.

Создание необходимых эффектов, без сомнения, уже сегодня коренным образом приводит к изменениям и в системе применения. Так, для реализации условий создания необходимых эффектов, уже сегодня необходимо считать как отдельные:

операцию по созданию цифрового поля;

операцию по контролю за радиоэлектронной обстановкой;

операцию комбинированных ударных беспилотных и киберсредств;

логистическую операцию.

Все перечисленные операции уже осваиваются и развиваются. Они проводятся по единому замыслу и плану, согласованы и взаимосвязаны, но отличаются по содержанию.

Относительно ведения непосредственно операций по достижению эффектов, вероятно по своему содержанию, они по сути будут оборонительными и наступательными, но по способу выполнения могут быть:

операция по снижению экономического потенциала противника;

операция по полной изоляции и истощению;

роботизированная поисково-ударная операция;

роботизированная операция по контролю кризисного района;

психологическая операция ударными средствами;

оборонительная технологическая бесконтактная операция.

Этот список операций будет неустанно расти с развитием самих средств, и конечно, будет побуждать к изменениям в доктринальных документах и формировании совершенно новой философии подготовки и ведения боевых действий. Появление новых самостоятельных операций или их сочетание приводит к необходимости создания новой организационной структуры. Все это возможно будет при гибком и быстром реагировании государственных институтов на изменения.

Таким образом, происходят изменения в сути и содержании классических оборонительных, наступательных и стабилизационных операций, подход к планированию и ведению которых был обычно линейным и шаблонным. В то же время, эти операции были объединенными по сути, в т. ч. и по взглядам партнеров. Наряду с этим, давно известная концепция сетецентрической войны в новых условиях, благодаря высокотехнологичным средствам вооруженной борьбы, находит свою интерпретацию не благодаря действиям войск, а благодаря созданию эффектов и достижению решающих условий с помощью соответствующих возможностей.

Также хотел бы отметить, что кроме повышения эффективности боевых действий, беспилотные и другие новейшие технологические системы способны решить ряд ключевых проблем в организации и ведении боевых действий Сил обороны Украины:

повысить степень бесконтактности ведения боевых действий и, как следствие, снизить уровень потерь из-за возможности дистанционного управления этими средствами;

снизить степень участия традиционных средств поражения в выполнении боевых задач;

обеспечить ведение боевых действий с ограниченным привлечением тяжелой боевой техники;

несмотря на отсутствие корабельного состава, наносить поражение как надводным, так и подводным силам противника и его береговой инфраструктуре практически на всю глубину театра военных действий на море с высокой эффективностью и минимальным риском для личного состава;

наносить противнику массированные внезапные удары по объектам критической инфраструктуры, важным коммуникациям без применения дорогих в эксплуатации и производстве ракет и пилотируемой авиации.

Этот перечень преимуществ является неполным и, без сомнения, будет меняться, расширяя спектр эффективного применения. Конечно, на поле боя противник будет искать пути защиты и пытаться взять инициативу в свои руки. Поэтому с развитием возможностей ударных систем, в том числе и беспилотных, крайне необходимо усовершенствование систем защиты и противодействия. Следовательно, для освоения новых форм и способов, Силам обороны необходимо создать абсолютно новую государственную систему технологического перевооружения, в которую будут входить подсистемы:

разработки и научного сопровождения;

производства и обслуживания;

подготовки персонала и обобщения боевого опыта;

применения войск (сил)

гибкого финансирования;

логистики.

Вероятнее всего, каждая из подсистем в дальнейшем потребует отдельного исследования и развития, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что система должна быть целостной и одновременно гибкой как к субъектам, которые могут привлекаться, так и по финансированию и изменению производства.

Бесспорно, все это потребует времени, но именно время является определяющим.

С учетом уже фактически существующей системы применения, найденных технических решениях и уже созданной системы управления и приобретенного опыта, а также по взглядам партнеров в современных условиях, создание такой системы с необходимым объемом производства, может длиться до пяти месяцев. Указанный срок обусловлен необходимостью создания соответствующих организационных структур и их комплектования, подготовки персонала, ресурсного обеспечения, создания необходимой инфраструктуры, логистики и разработки доктринальной базы.

Учитывая это, в 2024 году нам нужно основные усилия сосредоточить на:

создании системы обеспечения Сил обороны высокотехнологичными средствами;

внедрении новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;

как следствие, в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

Итак, мы говорим, что в современных условиях Вооруженные Силы Украины вместе с другими составляющими сил обороны государства, обладают возможностями, которые позволяют не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности. Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальный урон, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем.

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