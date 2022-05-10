Недоречна критика. Хто і навіщо атакує Головнокомандувача ЗСУ Залужного

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Два роки я критикував призначення Тарана та Хомчака. Все було заблоковано. Я кричав на всіх ефірах та в особистих розмовах, що це диверсія, що це руйнування армії. Були заблоковані "Стугни", "Корсари", "Нептун", "Вільха", "Богдана", розвиток ППО та багато інших проєктів.

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Потім президент призначив Залужного. Я не був знайомий з Валерієм Федоровичем, і навіть написав скептичний допис про його призначення, за що отримав добру долю критики. Минуло кілька місяців, і я побачив на сторінці Генерального штабу повідомлення, яке було не дуже вдалим для країни. Я написав коментар і тегнув особисту сторінку Залужного. Він відреагував і сказав, що готовий вислухати усі пропозиції.

Перша зустріч із Головнокомандувачем тривала приблизно дві години, він підтвердив усі мої прогнози з приводу війни і з яких напрямків буде наступ, запропонувавши після цієї розмови створити експертні ради, в яких люди будуть робити роботу, а не язиками триндіти.

За 3 місяці були розблоковані всі програми, все запустилося в роботу. Ми всі видихнули, бо побачили, що з'явилася людина, якій не байдуже, у якої за це все неподобство болить.

Я досі виконую всі доручення Головнокомандувача і радий служити під його керівництвом. Я вважаю, що якби не він, ми давно програли б.

Чому я пишу? Все дуже просто. Я ненавиджу, коли намагаються накинути лайно на військових і командувачів. Особливо якщо хтось у комусь відчуває конкурента. Я весь цей час мовчав, бо думав, що хтось прийде до тями і це більше не повториться, але марно.

Ворог відійшов лише кілька тижнів тому від Києва, і ви вирішили грати у політику. Ви у своєму розумі? Ви усвідомлюєте наслідки? Тут немає ворогів, усі мають рухатися єдиним фронтом. Якось навіть дико, що я це пишу, бо мені здається, що це має бути за замовчанням.

Усі чудово розуміють, на чий бік усі ці меседжі. Перестаньте шукати крайніх і намагатися перекласти вину, бо наслідки будуть дуже погані. Не треба робити спільні фото, говорити, що все буде добре, а після цього відвертатися і плювати в спину тим, хто вас захищає.

Молодший лейтенант Кабакаєв С. В.

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