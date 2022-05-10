Азовсталь. Трагедия в прямом эфире

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Осады случались и раньше в человеческой истории, но еще никогда трагедия не разворачивалась перед нами вживую, в прямом эфире, live. Благодаря интернету и старлинкам на Азовстали есть связь, поэтому все мы ежедневно можем следить за новостями оттуда. Это похоже на какое-то химерное реалити-шоу, но по ту сторону экрана речь идет не о персонажах, а о реальных жизнях дорогих людей.

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Неужели это не фильм? Пресс-конференция из осажденного города, окруженного завода, закрытых бункеров и подвалов? Совершенный английский от воина, который находится ниже всех известных кругов ада. Киборги, терминаторы, как назвать этих людей? И кто мы по сравнению с ними? Антиутопия как она есть.

Защитники Азовстали просят подписать петицию. Сами придумывают механизмы спасения, отыскивают в истории примеры удачных операций. Теперь каждый украинец знает слово "экстракшн". Обращение к лидерам мира, святым отцам, международным организациям. Стук во все двери. Призывы, неравнодушие, гражданская позиция. Трагедия, перерастающая в фарс.

Кем нужно быть, чтобы верить, что петиция может спасти кого-то из самой горячей точки на планете? Там лупят из всех разрешенных и запрещенных видов оружия, а мы противопоставим этому массовый репост в Facebook?! Более циничной позиции нельзя представить. Циничнее только не репостить.

Не знаю, как правильно. Можно написать пост, можно написать его по-английски, обратиться к зарубежным друзьям, собрать митинг в своем городе, пикетировать ООН или будить ночью Папу Римского. Какое это имеет значение, если мы ни на что не влияем?

Я, конечно, подписал петицию, но не слежу, набрала ли она уже необходимое количество подписей. Слишком скудной мне кажется роль клика в интернете по сравнению с ужасом, царящим на Азовстали.

Слишком долго российская пропаганда создавала образ бойцов "Азова", слишком много усилий вложено в то, чтобы они стали символами так называемого "украинского нацизма". И слишком хорошо бьются наши Вооруженные силы, чтобы у России не осталось никакого другого шанса на символическую победу. Кроме Азовстали. Нашла коса на камень.

Поэтому я пессимист. В эти мгновения завидую религиозным людям, потому что они хотя бы могут молиться или надеяться на чудо. Я могу подписывать петиции, писать тексты, хотя с каждой следующей буквой любое слово обесценивается.

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Безусловно, герои. Выше всяких похвал и любых сравнений. Люди, уже вошедшие в историю. Пример для многих последующих поколений. Гордость нации. Сильнее стали. Поток очевидных банальностей можно продолжать, но пора признать, что это ситуация, когда и писатель, и язык бессильны. Поскольку все это имеет смысл только до тех пор, пока они живы. Извините, но посмертно – не считается.

А для успокоения совести можно подписать петицию. Мол, я не стоял в стороне, что-то пробовал, старался. Да, соглашаюсь – не осталось ничего лучше, чем подписаться под собственным бессилием. Но от этого не легче.

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