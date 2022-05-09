Одержимая войной. Почему Россию нужно разоружить
"Спроси у пересичного украинца, что будет, если с Россией заключить мир? И 90 или больше процентов наших сограждан скажут, почесав в затылке: они вернутся, как только смогут". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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Я далек от мнения Данилова, что Россию можно принудить к капитуляции, но я уверен, что ни один мирный договор не обеспечит нашей стране ни безопасность, ни территориальную целостность. Кто бы не выступил гарантом.
Только обескровленная войной, изможденная внутренними проблемами, и лишенная финансовой и технологической поддержки Россия может быть более-менее безопасным соседом.
А еще лучше – Россия разоруженная, лишенная атомного оружия.
Это сложнодостижимая цель. Но, как мне кажется, именно такую цель ставит перед собой и перед нами Запад. Речь не идет об уничтожении России – эта идея не свойственна нормальной цивилизации, речь идет о лишении РФ возможности убивать окружающих.
Вся история за 400 лет, сначала Российской империи, потом СССР и, в конце концов, нынешней РФ, говорит о том, что доверять им – себе дороже. Никакие договора, договоренности, мирные соглашения с россиянами невозможны. Их одержимость войной и попытками изобразить из себя сверхдержаву смертельно опасна для мира.
И с этим надо что-то делать. Жаль, что это приходится делать нашими руками, но поезд уже идет. Держимся.Важно