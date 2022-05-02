Мирный договор с РФ невозможен, только капитуляция, – Данилов (видео)

Перелом в войне с Россией, по оценкам секретаря СНБО, обязательно настанет. США отправляет большие объемы помощи, а ВСУ быстро осваивают новое вооружение.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Мирный договор с Россией быть не может, возможна лишь ее полная капитуляция. Об этом заявил в эфире единого телемарафона секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию. И чем быстрее они сдадутся, тем больше пользы будет их стране", – сказал Данилов.

Гарантии безопасности для Украины от других стран, по мнению секретаря СНБО, непростой и новый вопрос для всех.

"Основные гарантии – это наше сознательное общество, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и поставки оружия от Запада. У нас уже были подписанные гарантии с РФ и другими странами. Чем это закончилось, мы видели – потеряли Крым, часть Донбасса и сейчас идет большая война", – продолжил он.

Перелом в войне с РФ обязательно будет

Данилов признался, что не относится к людям, которые говорят, что война закончится в апреле или за неделю.

"Война – это сложная вещь. Сейчас у нас есть ленд-лиз от США и довольно качественную поставку военной помощи… ВСУ быстро обучаются обращению с новым вооружением. Перелом в войне еще не произошел, но он обязательно произойдет, учитывая объемы помощи, которые поступают в Украину", – заключил он.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия ранее говорил, что Украина готовится к разным сценариям продолжения войны с Россией. Политик напомним, что очень мало войн заканчивались через несколько недель или месяцев.

Напомним, что военные эксперты из Эстонии увидели изменение тактики ВС РФ в ведении боевых действий в Украине. Определяющей для противостояний, по их оценкам, станет эта неделя.