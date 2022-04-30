Следующая неделя станет определяющей: РФ попытается взять ВСУ в котел, — эксперты

Российские войска попытаются прорвать оборону нашей армии на востоке. Это критический этап: если прорыв не получится, дальнейшее наступление РФ маловероятно. В целом ситуация на Донбассе для ВС РФ складывается не лучшим образом.

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Глава отдела планирований генштаба Союза обороны Эстонии Янно Мярк предупреждает: агрессор намерен организовать котел на Донбассе. По мнению военного эксперта, наиболее критическое положение для ВСУ сложилось на Харьковском и Изюмском направлениях. Здесь российские военные ведут наступление, чтобы прорвать оборону украинской армии. Если они смогут это сделать, есть вероятность окружения наших сил, сообщает издание ERR.ee.

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Эстонские военные эксперты считают, что ВС РФ изменили тактику ведения боевых действий в Украине. Теперь россияне более активно используют артиллерию во время каждого наступления на позиции ВСУ.

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"Если российские войска смогут прорвать оборону украинской армии на Изюмском направлении, то это даст им возможность взять военные подразделения Украины на Донбассе в котел. Это предоставит возможность России взять под контроль Донецкую и Луганскую область в их административных границах", — говорит глава отдела планирований генштаба Союза обороны Эстонии Янно Мярк.

В целом ситуация на Донбассе для ВС РФ складывается не лучшим образом. Оборонная линия украинской армии позволяет сдерживать наступление противника.

"Там идет позиционная война. И ни одна из противоборствующих сторон не может добиться военного перевеса в свою сторону. Сложно сказать, что будет дальше в этом регионе", — говорит Мярк.

По словам военного эксперта, несмотря на то, что украинская армия контролирует большую часть Херсонской области, начать штурм Херсона пока невозможно.

"Чтобы взять Херсон, Украине нужно наступательное вооружение. И, вероятно, скоро оно поступит. До сих пор украинским военным нужно было очень тщательно планировать свои атаки — и это главная причина, почему Херсон до сих пор не взят", — говорит Мярк.

Военные Эстонии считают, что в войне станет определяющей следующая неделя. ВС РФ попытаются прорвать оборону нашей армии на востоке. Также они предпримут попытки взять подразделения ВСУ в котел. Но если эти попытки не увенчаются успехом, то дальнейшее полномасштабное наступление РФ будет маловероятным.

Напоминаем, что по данным Генштаба ВСУ, российские войска по состоянию на 30 апреля, продолжают наступление на востоке Украины и перемещают новые подразделения в район Изюма. В то же время украинским военным удалось уничтожить 11 танков, 1 самолет врага и 9 БПЛА противника.

Украина готовится к разным сценариям того, как долго может продолжаться война с Россией. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Напоминаем, что легион "Свобода России" отправился в зону боевых действий на Донбассе. Перед отправкой бывшие военные ВС РФ 2 месяца проходили специальную подготовку.