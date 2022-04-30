66-й день войны с Россией: что происходит на фронте по сведениям Генштаба ВСУ

ВС РФ продолжают наступление на востоке Украины и перемещают новые подразделения в район Изюма. Украина ожесточенно обороняется: уничтожены 11 танков, сбит самолет врага и 9 БПЛА.

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Российские войска не прекращают наступление на востоке страны, чтобы обеспечить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также над сухопутным коридором с временно оккупированным Крымом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook.

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По состоянию на утро 30 апреля, ВС РФ продолжают наносить авиационные и ракетные удары по Украине. Также не прекращаются обстрелы позиций ВСУ вдоль линии столкновения и в приграничных районах. Российские войска продолжают перегруппировку и усиление существующих подразделений, которые находятся в Украине.

Противник не ведет особых активных действий на Волынском и Полесском направлениях и здесь нет существенных изменений ситуации. Такая же ситуация сложилась и на Южнобужском и Бессарабском направлениях.

Российские военные обстреляли позиции ВСУ в районе Кондратовки, Екатериновки, Сварково и Белокопытово на Северском направлении.

Враг продолжает удерживать занятые позиции на Слобожанском направлении. Для того, чтобы усилить свои подразделения Россия перебрасывает войска с территории Белгородской области в район Изюма.

Попытки россиян наступать в направлении населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое не увенчались успехом.

[ + – ] Попытки россиян наступать в направлении населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое не увенчались успехом Фото: Скриншот

На востоке Украины враг продолжает наступление в районе населенных пунктов Ямполь, Озерное и Лиман, пытается завершить захват Рубежного, также наступает в направлении Калиново и Попасной и в районе Оленевки и Новомихайловки.

[ + – ] На востоке Украины враг продолжает наступление в районе населенных пунктов Ямполь, Озерное и Лиман, пытается завершить захват Рубежного Фото: Скриншот

На территории Донецкой и Луганской областей за прошлые сутки ВСУ отразили 14 атак врага. Были уничтожены:

11 танков

7 артиллерийских систем

28 единиц бронированной техники

14 автомобилей

На Запорожском направлении ВС РФ не прекращают артобстрелы позиций ВСУ.

На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку позиций ВСУ.

За прошлые сутки подразделения ПВО Украины смогли уничтожить 10 воздушных целей:

1 самолет

9 БПЛА

По данным Генштаба ВСУ, самые большие потери российские воска за прошлые сутки понесли на Изюмском направлении. За 65 дней войны общие потери противника составили 23 200 человек.

Напоминаем, что Давид Арахамия рассказал о проработке сценариев войны в Украине. По словам нардепа, существует мало войн, которые заканчиваются быстро.

Фокус также писал о том, что военные США показали, как грузят снаряды к гаубицам M777 для Украины. США отправят ВСУ не менее 90 гаубиц M777 и 184 тысячи боеприпасов к ним.