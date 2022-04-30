66-ий день війни з Росією: що відбувається на фронті, за відомостями Генштабу ЗСУ

ЗС РФ продовжують наступ на сході України та переміщують нові підрозділи в район Ізюма. Україна запекло обороняється: знищено 11 танків, збито літак ворога та 9 БПЛА.

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Російські війська не припиняють наступ на сході країни, щоб забезпечити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей, а також сухопутний коридор із тимчасово окупованим Кримом. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ у Facebook.

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Станом на ранок 30 квітня ЗС РФ продовжують завдавати авіаційних і ракетних ударів по Україні. Також не припиняються обстріли позицій ЗСУ вздовж лінії зіткнення та в прикордонних районах. Російські війська продовжують перегрупування та посилення існуючих підрозділів, що перебувають в Україні.

Противник не веде особливих активних дій на Волинському та Поліському напрямках, і тут немає істотних змін ситуації. Така сама ситуація склалася й на Південнобузькому та Бессарабському напрямках.

Російські військові обстріляли позиції ЗСУ в районі Кондратівки, Катеринівки, Сваркового та Білокопитового на Сіверському напрямку.

Ворог продовжує утримувати зайняті позиції на Слобожанському напрямі. Для того, щоб посилити свої підрозділи, Росія перекидає війська з території Білгородської області в район Ізюма.

Спроби росіян наступати в напрямку населених пунктів Сулигівка та Довгеньке не увінчалися успіхом.

[ + – ] Спроби росіян наступати в напрямку населених пунктів Сулигівка та Довгеньке не увінчалися успіхом Фото: Скриншот

На сході України ворог продовжує наступ у районі населених пунктів Ямпіль, Озерне та Лиман, намагається завершити захоплення Рубіжного, також наступає в напрямку Калинового та Попасної та в районі Оленівки та Новомихайлівки.

[ + – ] На сході України ворог продовжує наступ у районі населених пунктів Ямпіль, Озерне та Лиман, намагається завершити захоплення Рубіжного Фото: Скриншот

На території Донецької та Луганської областей минулої доби ЗСУ відбили 14 атак ворога. Були знищені:

11 танків

7 артилерійських систем

28 одиниць броньованої техніки

14 автомобілів

На Запорізькому напрямі ЗС РФ не припиняють артобстріли позицій ЗСУ.

На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку позицій ЗСУ.

Минулої доби підрозділи ППО України змогли знищити 10 повітряних цілей:

1 літак

9 БПЛА

За даними Генштабу ЗСУ, найбільші втрати російські війська минулої доби зазнали в Ізюмському напрямку. За 65 днів війни загальні втрати противника становили 23 200 осіб.

Нагадуємо, що Давид Арахамія розповів про опрацювання сценаріїв війни в Україні. За словами нардепа, існує мало війн, які закінчуються швидко.

Фокус також писав про те, що військові США показали, як вантажать снаряди до гаубиць M777 для України. США відправлять ЗСУ не менше 90 гаубиць M777 і 184 тисячі боєприпасів до них.