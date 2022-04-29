Військові США показали, як вантажать снаряди до гаубиц M777 для України (фото)

За інформацією журналістів, Штати відправлять ЗСУ не менш як 90 гаубиць M777 та 184 тис. боєприпасів до них. Посилку доставлять літаком C-17 Globemaster III з Каліфорнії.

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Авіатехніки повітряних сил США завантажили боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм на борт літака. Про це повідомило у Facebook Міністерство оборони США.

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Літак C-17 Globemaster III, що знаходиться на базі Повітряних сил США "Тревіс" у штаті Каліфорнія, доставить боєприпаси Збройним Силам України, зазначили військові.

Міноборони США 27 квітня показали навантаження 155-мм гаубиць M777, які також відправили до України.

"Корпус морської піхоти США буксирує 155-мм гаубиці M777, що прямують до України. Гаубиці вантажать на літак C-17 Globemaster III на резервній авіабазі в Каліфорнії", — повідомило командування.

Агентство Bloomberg пише, що США та інші країни зараз приділяють увагу постачанням 155-мм гаубиць. Штати відправлять ЗСУ не менш як 90 одиниць вартістю до 750 тис. доларів за штуку та 184 тис. боєприпасів до них.

Крім США, чотири відносно нові гаубиці M-777 разом із запасом високоточних снарядів "Екскалібур передала ЗСУ та Канада.

Міністерство оборони Австралії передало Україні шість 155-мм гаубиць M777 та снаряди. Зброю завантажили на базі ВПС Великобританії у Квінсленді на літак C-17A Globemaster III.

М777 — це легкі гаубиці зі скорострільністю 2 — 5 пострілів за хвилину. Дальність стрільби може досягати 24 км залежно від типу снаряда. Під час використання покращених снарядів М1156 Precision Guidance Kit дальність стрільби збільшиться до 30 км.

Наприкінці 90-х років минулого століття британська компанія BAE Land Systems розробила цю артилерійську установку як надлегку. Система швидко знайшла застосування в американській армії та лавах морської піхоти. M-777 легко транспортують повітрям — на вертольоті або на борту великого військового літака.

Нагадаємо, що 28 квітня палата представників Конгресу США проголосувала за ленд-ліз для України. Тепер США матимуть змогу швидше постачати Україні озброєння, транспорт, продовольство, медикаменти та інші необхідні речі.