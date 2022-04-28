Палата представників США проголосувала за ленд-ліз для України: що отримає країна

Україна швидше отримуватиме від США озброєння, транспорт, продовольство та медикаменти.

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Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про ленд-ліз для України. Про це стало відомо за підсумками голосування у четвер, 28 квітня.

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Ініціативу підтримали 417 конгресменів (221 представник Демократичної партії та 196 — Республіканської). Проти висловилося 10 членів Палати представників (усі республіканці).

Ухвалений законопроєкт дозволить американській владі швидше постачати Україні необхідне озброєння, транспорт, продовольство, медикаменти й інші необхідні речі на умовах оренди чи безоплатно. Тепер документ має підписати президент США Джо Байден.

Законопроєкт розширює повноваження американського лідера. Байден зможе швидше укладати угоди з Україною та прискорити постачання військової допомоги. Бюрократичні та фінансові питання конгресмени й адміністрація Байдена вирішать пізніше.

Пентагон облаштовує військовий центр у Німеччині

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак перед голосуванням членів Палати представників повідомив, що Міністерство оборони США вже створило центр управління постачання військової допомоги Україні в Німеччині в зоні відповідальності Європейського командування США.

[ + – ] Пентагон керуватиме військовим центром у німецькому Штутгарті

"Після вчорашньої зустрічі міністрів оборони 40 країн у Рамштайні Україна отримала багато позитивних новин. Разом переможемо Росію", — наголосив Єрмак.

Високопосадовець одного з американських оборонних відомств у коментарі CNN уточнив, що цей центр знаходиться в Штутгарті, ним керує призначений Пентагоном адмірал. У центрі управління, за словами чиновника, працюватимуть співробітники з 15 країн-союзників.

Крім цього, центр керуватиме мережею з більш ніж 40 країн-союзників, представники яких зустрічалися 26 квітня у німецькому Рамштайні.

Ленд-ліз від США — переломний момент Другої світової війни

Сполучені Штати під час Другої світової війни допомагали антигітлерівській коаліції військовою технікою та боєприпасами, продовольством і нафтопродуктами. Історія програми розпочинається у травні 1940 року. Армія нацистської Німеччини на той час сильно просунулась у Західній Європі та погрожувала увійти у Великобританію.

Колишній британський прем'єр Вінстон Черчилль просив у президента США Франкліна Рузвельта відправити до 50 старих есмінців в обмін на доступ до британських військово-морських і повітряних баз в Атлантичному океані.

Влада Великобританії запропонувала Рузвельту такі схеми оплати: безоплатний дар, оплата готівкою або оренда. Третій варіант влаштував обидві сторони та США передало есмінці у вересні 1940 року.

Умови програми для антигітлерівської коаліції передбачали оплату лише за те, що вціліло. За знищене у боях військове майно платню не вимагали.

[ + – ] Ленд-ліз від США став переломним моментом у Другій світовій війні

Програма ленд-лізу стала переломним моментом у протистоянні, оскільки дозволила США швидко поповнити запаси союзників без бюрократичних перешкод, пише видання Politico.

CРСР отримував завдяки ленд-лізу верстати для заводів, паровози, трактори, бензин, одяг, взуття та їжу. Радянська влада не стала платити за рахунками до розпаду союзу.

Нагадаємо, що Сенат США 6 квітня одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відродження ленд-лізу.

Журналісти CNN 26 квітня розповідали про зміну тактики влади Сполучених Штатів стосовно РФ. Байден має намір суттєво послабити військові можливості Росії та бажає перемоги України.