Палата представителей США проголосовала за ленд-лиз для Украины: что получит страна

Украина будет быстрее получать от США вооружение, транспорт, продовольствие и медикаменты.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о ленд-лизе для Украины. Об этом стало известно по итогам голосования в четверг, 28 апреля.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Инициативу поддержали 417 конгрессменов (221 представитель Демократической партии и 196 — Республиканской). Против высказались 10 членов Палаты представителей (все республиканцы).

Принятый законопроект позволит американским властям быстрее поставлять Украине необходимое вооружение, транспорт, продовольствие, медикаменты и прочие необходимые вещи на условиях аренды или безвозмездно. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

Законопроект расширяет полномочия американского лидера. Байден сможет быстрее заключать соглашения с Украиной и ускорить поставки военной помощи. Бюрократические и финансовые вопросы конгрессмены и администрация Байдена решат позднее.

Пентагон обустраивает военный центр в Германии

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак перед голосованием членов Палаты представителей сообщил, что Министерство обороны США уже создало центр управления поставок военной помощи Украине в Германии в зоне ответственности Европейского командования США.

[ + – ] Пентагон будет управлять военным центром в немецком Штутгарте

"После вчерашней встречи министров обороны 40 стран в Рамштайне Украина получила много положительных новостей. Вместе победим Россию", – заключил Ермак.

Высокопоставленный чиновник одного из американских оборонных ведомств в комментарии CNN уточнил, что этот центр находится в Штутгарте, им управляет назначенный Пентагоном адмирал. В центре управления, по словам чиновника будут работать сотрудники из 15 стран-союзников.

Кроме этого, центр будет управлять сетью из более чем 40 стран-союзников, представители которых встречались 26 апреля в немецком Рамштайне.

Ленд-лиз от США — переломный момент Второй мировой войны

Соединенные Штаты во время Второй мировой войны помогали антигитлеровской коалиции военной техникой и боеприпасами, продовольствием и нефтепродуктами. История программы начинается в мае 1940 года. Армия нацистской Германии в то время сильно продвинулись в Западной Европе и угрожала войти в Великобританию.

Бывший британский премьер Уинстон Черчилль просил у президента США Франклина Рузвельта отправить до 50 старых эсминцев в обмен на доступ к британским военно-морским и воздушным базам в Атлантическом океане.

Власти Великобритании предложили Рузвельту следующие схемы оплаты: безвозмездный дар, оплата наличными или аренда. Третий вариант устроил обе стороны и США передало эсминцы в сентябре 1940 года.

Условия программы для антигитлеровской коалиции предусматривали оплату только за то, что уцелело. За уничтоженное в боях военное имущество плату не требовали.

[ + – ] Ленд-лиз от США стал переломным моментом во Второй мировой войне

Программа ленд-лиза стала переломным моментом в противостоянии, поскольку позволила США быстро пополнить запасы союзников без бюрократических препятствий, пишет издание Politico.

CCСР получал по ленд-лизу станки для заводов, паровозы, трактора, бензин, одежду, обувь и еду. Советские власти не стали платить по счетам до распада союза.

Напомним, что Сенат США 6 апреля единогласно принял законопроект о возрождении ленд-лиза.

Журналисты CNN 26 апреля рассказывали о смене тактики властей Соединенных Штатов по отношению к РФ. Байден намерен существенно ослабить военные возможности России и желает победы Украины.