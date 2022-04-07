Сенат США единогласно утвердил закон о "Ленд-Лизе" для Украины

Документ, который должен пройти через Палату представителей, в случае одобрения позволит Джо Байдену быстрее отправлять вооружение Украине.

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В среду, 6 апреля, Сенат США единогласно одобрил законопроект о возрождении программы времен Второй мировой войны — "Ленд-Лиз". Об этом пишет издание Politico.

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Документ, который был поддержан сенаторами, позволяет президенту США Джо Байдену эффективнее и быстрее отправлять вооружение и военное оборудование Украине.

Журналисты напоминают, что программа "Ленд-Лиз", которая была создана во время Второй мировой войны, считалась переломным моментом в масштабном конфликте, поскольку она позволяла Вашингтону оперативно пополнять запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.

Законопроект для обороноспособности Украины ускорит передачу критически важного военного оборудования Киеву, сократив бюрократическую волокиту. По данным Politico, документ также позволяет де-факто осуществлять поставки в дар, предусматривая, что страна-получатель через какое-то время вернет средства.

"По мере того, как разворачивается война в Украине, скорейшая доставка военной помощи имеет решающее значение для способности Украины защитить себя от неспровоцированных нападений Путина. Кремль совершает ужасные нападения по всей стране на гражданскую инфраструктуру и нападает на невинных мужчин, женщин и детей", — заявила сенатор от Демократической партии Джинн Шахин из Нью-Гэмпшира, которая является одним из главных лоббистов "Ленд-Лиза" для Украины.

В четверг утром, 7 апреля, ожидается еще одно голосование за законопроект, предусматривающий отмену торговых отношений с РФ, в том числе введение эмбарго на поставки российской нефти.

"Пока неясно, будет ли Палата представителей рассматривать принятый Сенатом закон о "Ленд-Лизе" до того, как обе палаты 7 апреля уедут из Вашингтона на запланированный двухнедельный перерыв. Ожидается, что Палата представителей примет законопроект о торговле с РФ после того, как он пройдет через Сенат в четверг утром", — говорится в публикации Politico.

Напомним, 6 апреля президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине. Документ, который был инициирован Государственным департаментом, предусматривает выделение $100 млн для закупки противотанкового вооружения.

Также сообщалось, что свыше 30 конгрессменов США потребовали от Джо Байдена увеличить объемы военной помощи Украине. Законодатели в своем обращении к главе Белого дома настаивают, что Вашингтон должен передать Киеву боевые истребители и ракеты "земля-воздух".