Сенат США одноголосно затвердив закон про ленд-ліз для України

Документ, який має пройти через Палату представників, у разі схвалення дозволить Джо Байдену швидше надсилати озброєння Україні.

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У середу, 6 квітня, Сенат США одноголосно схвалив законопроєкт щодо відродження програми часів Другої світової війни – "Ленд-ліз". Про це пише видання Politico.

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Документ, який був підтриманий сенаторами, дозволяє президенту США Джо Байдену ефективніше та швидше відправляти озброєння та військове обладнання Україні.

Журналісти нагадують, що програма "Ленд-ліз", створена під час Другої світової війни, вважалася переломним моментом у масштабному конфлікті, оскільки вона дозволяла Вашингтону оперативно поповнювати запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод.

Законопроєкт для обороноздатності України прискорить передачу критично важливого військового обладнання Києву, скоротивши бюрократичну тяганину. За даними Politico, документ також дозволяє де-факто здійснювати постачання в дар, передбачаючи, що країна-одержувачка через якийсь час поверне кошти.

"У міру того, як розгортається війна в Україні, якнайшвидша доставка військової допомоги має вирішальне значення для здатності України захистити себе від неспровокованих нападів Путіна. Кремль робить жахливі напади по всій країні на цивільну інфраструктуру та нападає на безневинних чоловіків, жінок і дітей", — заявила сенаторка від Демократичної партії Джинн Шахін із Нью-Гемпширу, яка є одним із головних лобістів ленд-лізу для України.

У четвер вранці, 7 квітня, очікується ще одне голосування за законопроєкт, який передбачає скасування торговельних відносин із РФ, зокрема запровадження ембарго на постачання російської нафти.

"Поки неясно, чи Палата представників розглядатиме ухвалений Сенатом закон про ленд-ліз до того, як обидві палати 7 квітня поїдуть із Вашингтона на заплановану двотижневу перерву. Очікується, що Палата представників ухвалить законопроєкт про торгівлю з РФ після того, як він пройде через Сенат у четвер вранці", — йдеться в публікації Politico.

Нагадаємо, 6 квітня президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні. Документ, ініційований Державним департаментом, передбачає виділення $100 млн для закупівлі протитанкового озброєння.

Також повідомлялося, що понад 30 конгресменів США вимагають від Джо Байдена збільшити обсяги військової допомоги Україні. Законодавці у своєму зверненні до голови Білого дому наполягають, що Вашингтон має передати Києву бойові винищувачі та ракети "земля-повітря".