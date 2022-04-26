"Мы хотим, чтобы Украина победила": CNN пишет, что США сменили стратегию по России

Как удалось выяснить журналистам, в Вашингтоне хотят сделать вторжение России в Украину стратегическим провалом, существенно понизив их военный потенциал.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Политическое руководство Соединенных Штатов Америки намерено существенно ослабить военные возможности Российской Федерации, сообщает CNN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В публикации издания отмечается, что поскольку вторжение России в Украину превратилось в изматывающую войну без возможности достичь мирного соглашения, США и их союзники пришли к новой, более долгосрочной цели войны. Она заключается в победе России на поле боя так, чтобы она не смогла повторить военное вторжение ни в одну из соседних стран.

Источник издания в Совете национальной безопасности США заявил, что комментарии министра обороны Ллойда Остина согласуются с теми целями, которые США преследовали в течение нескольких месяцев, а именно: "сделать это вторжение стратегическим провалом для России".

"Мы хотим, чтобы Украина победила. Одна из наших целей состояла в том, чтобы ограничить способность России делать что-то подобное снова, как сказал Ллойд Остин. Вот почему мы вооружаем украинцев оружием и техникой, чтобы защитить себя от атак России, и именно поэтому мы используем санкции и экспортный контроль, которые напрямую нацелены на российскую оборонную промышленность, чтобы подорвать экономическую и военную мощь России, чтобы угрожать своим соседям и нападать на них", — отметил представитель Совбеза, пожелавший сохранить свое имя в тайне.

Отмечается, что ранее официальные представители США избегали риторики о военном поражении России, сохраняя сдержанный оптимизм по поводу завершения войны в Украине путем переговоров. Изменения в риторике начались после публикации фото и видео с результатами зверств российских солдат в городе Буча, который был освобожден украинскими военными 2 апреля 2022 года.

Также источники CNN отмечают, что представители администрации Байдена с оптимизмом смотрят на возможность существенно понизить военный потенциал России. В частности, одним из механизмов влияния на это называется перманентная военная поддержка Украины.

Ранее Фокус рассказывал о новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, которую США отправит Украине. В министерстве обороны Соединенных Штатов также рассказали, что передадут нашей стране новую партию ПЗК Stinger и ряд другого оборудования, необходимого для отражения агрессии РФ.