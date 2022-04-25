В США показали новую партию Javelin, которую отправят в Украину (видео)

В министерстве обороны Соединенных Штатов также рассказали, что передадут нашей стране новую партию ПЗК Stinger и ряд другого оборудования, необходимого для отражения агрессии РФ.

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Соединенные Штаты Америки отправят Украине зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование. Об этом сообщает министерство обороны США у себя в Twitter.

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"Наши пилоты Воздушных сил США готовят ящики с зенитными комплексами Stinger, противотанковыми ракетными системами Javelin и другим оборудованием, которое планируют отправить в Украину на базе ВВС Дувр в апреле 2022 года", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине объемом в $800 миллионов для противодействия российской агрессии, куда, в частности, войдут артиллерийские системы, боеприпасы и тактические дроны. Оружие планировали доставить в Украину на протяжении ближайших двух недель. Также Джо Байден сообщал, что американцы готовы направить Украине 500 млн долларов для стабилизации экономики в условиях полномасштабной войны с Россией.

Как писал ранее Фокус, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США отправило в Украину оружие для отражения военной агрессии РФ на Донбассе. Речь идет о 18 гаубицах и 40 тысячах патронов к ним.

Также Фокус сообщал, что в рамках нового пакета военной помощи для Украины наши ВСУ получат новые дроны Phoenix Ghost, созданные специально для потребностей украинской армии.