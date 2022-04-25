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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У США показали нову партію Javelin, яку відправлять в Україну (відео)

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Stinger, Javelin, зброя, Україна, США
Україна отримає нову партію протитанкових ракетних комплексів Javelin

У міністерстві оборони Сполучених Штатів також розповіли, що передадуть нашій країні нову партію ПЗК Stinger та низку іншого обладнання, необхідного для відображення агресії РФ.

Сполучені Штати Америки відправлять Україні зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання. Про це повідомляє міністерство оборони США у Twitter.

"Наші пілоти Повітряних сил США готують ящики із зенітними комплексами Stinger, протитанковими ракетними системами Javelin та іншим обладнанням, яке планують відправити в Україну на базі ВПС Дувр у квітні 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом $800 мільйонів для протидії російській агресії, куди, зокрема, увійдуть артилерійські системи, боєприпаси та тактичні дрони. Зброю планували доставити в Україну протягом найближчих двох тижнів. Також Джо Байден повідомляв, що американці готові спрямувати Україні 500 млн. доларів для стабілізації економіки в умовах повномасштабної війни з Росією.

Як писав раніше Фокус, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США відправило в Україну зброю для відбиття військової агресії РФ на Донбасі. Йдеться про 18 гаубиць і 40 тисяч патронів до них.

Також Фокус повідомляв, що у межах нового пакету військової допомоги для України наші ЗСУ отримають нові дрони Phoenix Ghost, створені спеціально для потреб української армії.