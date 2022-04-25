У США показали нову партію Javelin, яку відправлять в Україну (відео)

У міністерстві оборони Сполучених Штатів також розповіли, що передадуть нашій країні нову партію ПЗК Stinger та низку іншого обладнання, необхідного для відображення агресії РФ.

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Сполучені Штати Америки відправлять Україні зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання. Про це повідомляє міністерство оборони США у Twitter.

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"Наші пілоти Повітряних сил США готують ящики із зенітними комплексами Stinger, протитанковими ракетними системами Javelin та іншим обладнанням, яке планують відправити в Україну на базі ВПС Дувр у квітні 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом $800 мільйонів для протидії російській агресії, куди, зокрема, увійдуть артилерійські системи, боєприпаси та тактичні дрони. Зброю планували доставити в Україну протягом найближчих двох тижнів. Також Джо Байден повідомляв, що американці готові спрямувати Україні 500 млн. доларів для стабілізації економіки в умовах повномасштабної війни з Росією.

Як писав раніше Фокус, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США відправило в Україну зброю для відбиття військової агресії РФ на Донбасі. Йдеться про 18 гаубиць і 40 тисяч патронів до них.

Також Фокус повідомляв, що у межах нового пакету військової допомоги для України наші ЗСУ отримають нові дрони Phoenix Ghost, створені спеціально для потреб української армії.