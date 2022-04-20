У США заявили про відправку на схід Європи гаубиць для України

За словами представника Пентагону Джона Кірбі, Штати минулого тижня пообіцяли Україні 18 гаубиць та 40 000 набоїв до них.

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Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США відправило в Україну зброю, яку керівництво країни просило для відбиття військової агресії РФ на Донбасі. Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону.

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З урахуванням змін, що відбулися у російсько-українській війні, у США були змушені змінити характер збройної допомоги Україні. Якщо взимку під час вторгнення РФ Україна отримала партію протитанкових комплексів "Джавелін", то зараз, з урахуванням зсунення епіцентру війни на Донбас, українська сторона потребує допомоги артилерійськими системами.

"Зараз середина квітня, росіянам довелося провести перекалібрування. Вони зосереджені на Донбасі. Це інша місцевість. Це інший бій. Він вимагає різних можливостей для обох сторін", — сказав Джон Кірбі.

Він також зазначив, що минулого тижня США у відповідь на запит України щодо військової допомоги пообіцяли 18 гаубиць та 40 000 набоїв до них.

"Все, що ми відправляємо, є результатом повторюваних розмов, які ми ведемо з українцями, буквально в режимі реального часу, про те, що їм потрібно і що ми можемо надати. Ми робимо все можливе з кожним пакетом, щоб адаптувати його до потреб у той час. І тепер потреба змінилася, бо тепер війна змінилася", — зазначив Джон Кірбі.

Раніше Фокус повідомляв, що США готуються оголосити про новий пакет допомоги Україні сумою на 800 млн. доларів. Склад військової допомоги буде таким самим, як і було минулого разу, 13 квітня. Тоді Києву надали артилерійські системи та снаряди, а також бронетранспортери. Крім того, будуть передані гелікоптери, проте не вказується, яка саме і їх кількість.