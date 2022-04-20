В США заявили об отправке на восток Европы гаубиц для Украины

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Штаты на прошлой неделе пообещали Украине 18 гаубиц и 40 000 патронов к ним.

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США отправило в Украину оружие, которое руководство страны просило для отражения военной агрессии РФ на Донбассе. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

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С учетом изменений, которые произошли в российско-украинской войне, в США были вынуждены изменить и характер вооруженной помощи Украине. Если зимой во время вторжения РФ Украина получила партию противотанковых комплексов "Джавелин", то сейчас, с учетом смещения эпицентра войны на Донбасс, украинская сторона нуждается в помощи артиллерийскими системами.

"Сейчас середина апреля, русским пришлось провести перекалибровку. Они сосредоточены на Донбассе. Это другая местность. Это другой бой. Он требует разных возможностей для обеих сторон", — сказал Джон Кирби.

Он также отметил, что на прошлой неделе США в ответ на запрос Украины о военной помощи, пообещали 18 гаубиц и 40 000 патронов к ним.

"Все, что мы отправляем, является результатом повторяющихся разговоров, которые мы ведем с украинцами, буквально в режиме реального времени, о том, что им нужно и что мы можем предоставить. Мы делаем все возможное с каждым пакетом, чтобы адаптировать его к потребностям в то время. И теперь потребность изменилась, потому что теперь война изменилась", — отметил Джон Кирби.

Ранее Фокус сообщал, что США готовятся объявить о новом пакете помощи Украине суммой на 800 млн долларов. Содержание военной помощи будет такое же, как и было в прошлый раз, 13 апреля. Тогда Киеву предоставили артиллерийские системы и снаряды, а также бронетранспортеры. Кроме того, будут переданы вертолеты, однако не указывается, какие именно и их количество.