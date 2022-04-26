"Ми хочемо, щоб Україна перемогла": CNN пише, що США змінили стратегію щодо Росії

Як вдалося з'ясувати журналістам, у Вашингтоні хочуть зробити вторгнення Росії в Україну стратегічним провалом, суттєво знизивши їхній військовий потенціал.

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Політичне керівництво Сполучених Штатів має на меті суттєво послабити військові можливості Російської Федерації, повідомляє CNN.

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У публікації видання наголошують, що оскільки вторгнення Росії в Україну перетворилося на виснажливу війну без можливості досягти мирної угоди, США та їхні союзники дійшли до нової, довгострокової цілі війни. Вона полягає в перемозі Росії на полі бою так, щоб вона не змогла повторити воєнне вторгнення в жодну із сусідніх країн.

Джерело видання в Раді національної безпеки США заявило, що коментарі міністра оборони Ллойда Остіна узгоджують з тими цілями, які США переслідували протягом кількох місяців, а саме: "зробити це вторгнення стратегічним провалом для Росії".

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Одна з наших цілей полягала в тому, щоб обмежити здатність Росії робити щось таке знову, як сказав Ллойд Остін. Ось чому ми озброюємо українців зброєю та технікою, щоб захистити себе від атак Росії, і саме тому ми використовуємо санкції та експортний контроль, які безпосередньо націлені на російську оборонну промисловість, щоб підірвати економічну та військову міць Росії, щоб загрожувати своїм сусідам і нападати на них", — зазначив представник Ради безпеки, який побажав зберегти своє ім'я в таємниці.

Зазначають, що раніше офіційні представники США уникали риторики про воєнну поразку Росії, зберігаючи стриманий оптимізм щодо завершення війни в Україні шляхом переговорів. Зміни в риториці розпочалися після публікації фото та відео з результатами звірств російських солдатів у місті Буча, яке звільнили українські військові 2 квітня 2022 року.

Також джерела CNN зазначають, що представники адміністрації Байдена з оптимізмом дивляться на можливість суттєво знизити військовий потенціал Росії. Зокрема, одним із механізмів впливу на це називають перманентну військову підтримку України.

Раніше Фокус розповідав про нову партію протитанкових ракетних комплексів Javelin, яку США відправить Україні. В міністерстві оборони Сполучених Штатів також розповіли, що передадуть нашій країні нову партію ПЗК Stinger та низку іншого обладнання, необхідного для відбиття агресії РФ.