Канада відправила в Україну сучасні гаубиці М777

У пакет військової допомоги включені високоточні снаряди "Екскалібур" із GPS-наведенням, вартість одного — 112 000 доларів. Запаси амуніції поповнюватимуть.

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Нещодавно представники Канади відправили в Україну чотири відносно нові гаубиці M-777, щоб допомогти українській армії. На початку тижня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив про плани постачати важку артилерію, але не повідомив про подробиці військової допомоги. Про це повідомляє CBC.

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"Саме про це був останній запит, про важку артилерію", — заявив Трюдо, зазначивши, що поки що не може поширюватися про те, що саме та як буде передано.

Джерела видання повідомили, що для постачання в Україну виділили чотири з 37 гаубиць, які Канада закупила в період Афганської війни.

У п'ятницю, 22 квітня, міністерка оборони Аніта Ананд у своєму пресрелізі підтвердила, що в Україну відправили кілька гаубиць M-777 разом із військовою допомогою американських союзників.

Призначена для України важка канадська артилерія була на складі 1 полку Королівської канадської кінної артилерії військової бази Шило (провінція Манітоба).

Джерела в Міноборони Канади повідомили, що пакет військової допомоги включає низку високоточних снарядів "Екскалібур", що залишилися після Афганістану. Це керовані снаряди з GPS-наведенням. Один такий снаряд коштує 112 тисяч доларів. За словами Ананд, запаси амуніції поповнюватимуть.

Нещодавно Канада також надала Україні ручні протитанкові гранатомети "Карл Густав".

M-777

M-777 — гаубиця калібру 155 мм. Наприкінці 90-х років минулого століття британська компанія BAE Land Systems розробила цю артилерійську установку як надлегку. Система швидко знайшла застосування в американській армії та лавах морської піхоти, зараз M-777 перебуває на озброєнні в багатьох країн. Установка легко транспортується повітрям — або на гелікоптері, або на борту великого військового літака.

Раніше Фокус повідомляв, що Франція передала Україні керовані ракети "Мілан". Представники французької держави заявили, що постачання військової техніки в Україну варто продовжити. Однак Франція не має наміру переходити червону межу та ставати стороною конфлікту.