Канада отправила в Украину современные гаубицы М777

В пакет военной помощи включены высокоточные снаряды "Экскалибур" с GPS-наведением, стоимость одного — 112 000 долларов. Запасы амуниции будут пополняться.

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Недавно представители Канады отправили в Украину четыре относительно новых гаубицы M-777, чтобы помочь украинской армии. В начале недели канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о планах поставить тяжелую артиллерию, но не сообщил о подробностях военной помощи. Об этом сообщает CBC.

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"Именно об этом был последний запрос, о тяжелой артиллерии", — заявил Трюдо, отметив, что пока не может распространяться о том, что именно и как будет передано.

Источники издания сообщили, что для поставок в Украину выделили четыре из 37 гаубиц, которые Канада закупила в период Афганской войны.

В пятницу, 22 апреля, Министр обороны Анита Ананд в своем пресс-релизе подтвердила, что в Украину отправили несколько гаубиц M-777 вместе с военной помощью американских союзников.

Предназначенная для Украины тяжелая канадская артиллерия находилась на складе 1 полка Королевской канадской конной артиллерии военной базы Шило (провинция Манитоба).

Источники в Минобороны Канады сообщили, что пакет военной помощи включает в себя ряд высокоточных снарядов "Экскалибур", оставшихся после Афганистана. Это управляемые снаряды с GPS-наведением. Один такой снаряд стоит 112 000 долларов. По словам Ананд, запасы амуниции будут пополняться.

Недавно Канада также поставила Украине ручные противотанковые гранатометы "Карл Густав".

M-777

M-777 — гаубица калибра 155 мм. В конце 90-х годов прошлого века британская компания BAE Land Systems разработала эту артиллерийскую установку как сверхлегкую. Система быстро нашла применение в американской армии и рядах морской пехоте, сейчас M-777 находится на вооружении у многих страны. Установка легко транспортируется по воздуху — либо на вертолете, либо на борту крупного военного самолета.

Ранее Фокус сообщал, что Франция передала Украине управляемые ракеты "Милан". Представители французского государства заявили, что поставки военной техники в Украину стоит продолжить. Однако Франция не намерена переходить красную черту и становиться стороной конфликта.