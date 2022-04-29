Военные США показали, как грузят снаряды к гаубицам M777 для Украины (фото)

По информации журналистов, Штаты отправят ВСУ не менее 90 гаубиц M777 и 184 тыс. боеприпасов к ним. Посылку доставят на самолете C-17 Globemaster III из Калифорнии.

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Авиатехники Воздушных сил США загрузили боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм на борт самолета. Об этом сообщило в Facebook Министерство обороны США.

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Самолет C-17 Globemaster III, который находится на базе Воздушных сил США "Тревис" в штате Калифорния, доставит боеприпасы Вооруженным силам Украины, отметили военные.

Минобороны США 27 апреля показали погрузку 155-мм гаубиц M777, которые тоже отправили в Украину.

"Корпус морской пехоты США буксирует 155-мм гаубицы M777, направляющиеся в Украину. Гаубицы грузят на самолет C-17 Globemaster III на резервной авиабазе в Калифорнии", – сообщило командование.

Агентство Bloomberg пишет, что США и другие страны сейчас уделяют внимания поставкам 155-мм гаубиц. Штаты отправят ВСУ не менее 90 единиц стоимостью до 750 тыс. долларов за штуку и 184 тыс. боеприпасов к ним.

Кроме США, четыре относительно новых гаубицы M-777 вместе с запасом высокоточных снарядов "Экскалибур передала ВСУ и Канада.

Министерство обороны Австралии передало Украине шесть 155-мм гаубиц M777 и снаряды. Оружие погрузили на базе ВВС Великобритании в Квинсленде на самолет C-17A Globemaster III.

М777 — это легкие гаубицы со скорострельностью 2 – 5 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы может достигать до 24 км в зависимости от типа снаряда. При использовании улучшенных снарядов М1156 Precision Guidance Kit дальность стрельбы увеличится до 30 км.

В конце 90-х годов прошлого века британская компания BAE Land Systems разработала эту артиллерийскую установку как сверхлегкую. Система быстро нашла применение в американской армии и рядах морской пехоте. M-777 легко транспортируется по воздуху — на вертолете или на борту крупного военного самолета.

Напомним, что 28 апреля палата представителей Конгресса США проголосовала за ленд-лиз для Украины. Теперь США смогут быстрее поставлять Украине вооружение, транспорт, продовольствие, медикаменты и другие необходимые вещи.