Австралія відправила в Україну партію гаубиць М777 (фото)

Прем'єр-міністр Моррісон наголосив, що його країна й надалі шукатиме можливості для надання оперативної військової допомоги ЗСУ.

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Міноборони Австралії направило в Україну шість 155-мм гаубиць M777 та боєприпаси до них. Про це повідомляє Defbrief.

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Австралія передає українській армії шість гаубиць та снаряди до них для підтримки оборони від російського вторгнення. 26 квітня на базі ВПС Великобританії у Квінсленді на літак C-17A Globemaster III завантажили та відправили гармати.

[ + – ] В Австралії й надалі шукатимуть можливості для військової допомоги Україні

"Уряд Австралії продовжить пошук можливостей для подальшої військової допомоги там, де він зможе оперативно надати необхідні можливості Збройним Силам України", — заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

М777 — це легкі гаубиці 155-мм калібру. Має скорострільність від 2 до 5 пострілів за хвилину. Залежно від типу снаряда здатна стріляти на дистанції 24 км. Під час використання покращених снарядів М1156 Precision Guidance Kit дальність збільшиться до 30 км.

Нагадаємо, Фокус детально описував, хто і скільки передасть Україні артилерії.

23 квітня стало відомо, що Канада передала Україні гаубиці М777 та високоточні снаряди Excallibur.