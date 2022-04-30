Давид Арахамія розповів про опрацювання сценаріїв війни в Україні

За словами нардепа, існує мало війн, які закінчуються за кілька тижнів або місяців.

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Україна готує плани адаптації до різних сценаріїв розвитку подій і тривалості війни з Росією. Про це заявив глава української делегації на переговорах із РФ, голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія. Його слова цитує пресслужба партії.

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За словами Арахамії, всі українці очікують на перемогу найближчим часом.

"Ми не хочемо навіть думати про те, що це буде тривалий сценарій війни", — заявив Арахамія.

Але, за словами політика, дуже мало війн закінчувалися за кілька тижнів або кілька місяців. Тому Україна має враховувати всі можливі варіанти, коли закінчиться війна та скільки вона триватиме. Тому потрібно проводити адаптацію життя країни до різних сценаріїв.

"Інститут стратегічних досліджень зараз розробляє всі сценарії тривалості війни в Україні. Йде підготовка до адаптації до різних сценаріїв", — говорить Арахамія.

За словами голови фракції "Слуга народу", потрібно враховувати всі ризики та всі варіанти.

"І все ж таки ми віримо в перемогу ЗСУ і в те, що зможемо вигнати ворога найближчим часом", — сказав політик.

Нагадуємо, що президент Зеленський не відкидає виходу України з переговорів із Росією. У той же час, за словами Зеленського, результату на переговорах із РФ може бути досягнуто лише в ході зустрічі лідерів двох країн.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Росія ігнорує спеціальні переговори щодо Маріуполя та можливий обмін Медведчука.

Також нагадуємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що війна України з Росією може затягтися на місяці або навіть роки. Водночас члени НАТО не припинять як економічну, так і військову допомогу нашій країні.