Війна України та Росії може тривати роками, — НАТО

Союзники по Альянсу, як зазначив Єнс Столтенберг, продовжать чинити санкційний тиск на Путіна і надавати Києву як економічну, так і військову допомогу.

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Північноатлантичний Альянс продовжуватиме підтримувати Україну у війні з Росією, яка може затягтися на місяці або роки. Таку заяву під час саміту НАТО зробив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.

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За його словами, Україна, як і країни Заходу, повинні бути готові до довгострокової війни, яку розв'язала Російська Федерація.

Єнс Столтенберг, виступаючи на саміті НАТО, запевнив, що Північноатлантичний Альянс продовжить надавати Києву економічну та військову підтримку для відбиття російської агресії.

"Ми продовжуватимемо чинити максимальний тиск на президента Путіна з метою припинення війни шляхом введення санкцій. (Будемо — ред.) надавати економічну, а й військову підтримку Україні, і ми маємо бути готові до довгострокової війни. Це дуже непередбачувана і тендітна ситуація в Україні. Але існує абсолютна ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці та роки", — продовжив генеральний секретар військового блоку.

Союзники НАТО, як стверджує Столтенберг, також готові допомогти Україні в переході від старого обладнання радянської епохи до сучаснішого стандартного озброєння. Проте, за словами генсека Альянсу, така процедура потребуватиме додаткової підготовки.

Нагадаємо, 28 квітня Палата представників США підтримала програму ленд-лізу для України, завдяки якій Київ швидше отримуватиме від Вашингтона озброєння, транспорт, продовольство та медикаменти.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден планує запросити у Конгресу $33 млрд для України та союзників. За словами лідера Сполучених Штатів, із зазначеної суми понад $20 млрд спрямують на військову допомогу, а $8,5 млрд — на фінансову допомогу Києву.