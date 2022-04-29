Война Украины и России может длиться годами, — НАТО

Союзники по Альянсу, как отметил Йенс Столтенберг, продолжат оказывать санкционное давление на Путина, и предоставлять Киеву как экономическую, так и военную помощь.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Североатлантический Альянс продолжит поддерживать Украину в войне с Россией, которая может затянуться на месяцы или годы. Такое заявление в ходе саммита НАТО сделал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По его словам, Украина, как и страны Запада должны быть готовы к долгосрочной войне, которую развязала Российская Федерация.

Йенс Столтенберг, выступая на саммите НАТО, заверил, что Североатлантический Альянс продолжит оказывать Киеву экономическую и военную поддержку для отражения российской агрессии.

"Мы будем продолжать оказывать максимальное давление на президента Путина с целью прекращения войны путем введения санкций. (Будем — ред.) оказывать экономическую, но и военную поддержку Украине, и мы должны быть готовы к долгосрочной войне. Это очень непредсказуемая и хрупкая ситуация в Украине. Но существует абсолютная вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", — продолжил генеральный секретарь военного блока.

Союзники НАТО, как утверждает Столтенберг, также готовы оказать помощь Украине в переходе от старого оборудования советской эпохи к более современному стандартному вооружению. Однако, по словам генсека Альянса, такая процедура потребует дополнительной подготовки.

Напомним, 28 апреля Палата представителей США поддержала программу ленд-лиза для Украины, благодаря которой Киев будет быстрее получать от Вашингтона вооружение, транспорт, продовольствие и медикаменты.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса $33 млрд для Украины и союзников. По словам лидера Соединенных Штатов, из указанной суммы свыше $20 млрд направят на военную помощь, а $8,5 млрд — на финансовую помощь Киеву.