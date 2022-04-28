Байден намерен запросить у конгресса США $33 млрд для Украины и союзников

Из этой суммы $20,4 млрд будет выделено на военную помощь, $8,5 млрд будут направлены на поддержку украинской экономики.

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Президент США Джо Байден попросит у Конгресса 33 миллиарда долларов на финансирование гуманитарной и военной помощи Украине до сентября этого года. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Белого дома.

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Из этой суммы $20,4 млрд будет выделено на дополнительную помощь Украине в области безопасности и укрепление военного потенциала, а также в качестве дополнительных средств для финансирования усилий США по укреплению европейской безопасности в сотрудничестве с союзниками по НАТО.

В Белом доме сообщили, что эти средства предназначены для оснащения Киева и европейских партнеров дополнительной артиллерией, бронетехникой, средствами противотанковой и противовоздушной обороны, ускорения развития кибервозможностей и передовых систем ПВО, а также для помощи в обезвреживании наземных мин и самодельных взрывных устройств.

"Хотя мы ожидаем, что наши союзники по НАТО и партнеры по ЕС будут вносить еще большие коллективные взносы, чем США, нет никаких сомнений в том, что продолжение поддержки Украины в этой войне против российской агрессии потребует значительных дополнительных инвестиций с нашей стороны", — написал Байден Конгрессу.

Еще одна часть из выделяемой суммы — $8,5 млрд предназначена для поддержки украинской экономики. Эти средства будут направлены на продовольствие, медицинские услуги для украинцев, поддержку малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса во время осеннего сбора урожая и для закупок природного газа. Также часть суммы пойдет на финансирование проектов, которые противодействуют российской дезинформации и пропагандистским нарративам.

Ожидается, что дополнительный бюджетный запрос в Конгресс получит широкую поддержку среди республиканцев и демократов, даже несмотря на то, что за 9 месяцев общая сумма американских расходов на Украину превысит 36 миллиардов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что МВФ создал специальный административный счет, через который все партнеры будут оказывать помощь Украине. По его словам, ежемесячно Украина сможет получать от стран-доноров до 5 млрд долларов.

Президент США Джозеф Байден предлагает Конгрессу внести изменение в американское законодательство, что позволит арестовывать активы российских бизнесменов, которые используются для уклонения от санкций. Эти средства, по мнению президента, можно направить на поддержку Украины.