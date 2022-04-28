Байден предложил арестовывать имущество российских олигархов, — Белый дом

Инициатива предусматривает создание в США специального органа и конфискацию российских активов по ускоренной процедуре. Кроме того, бороться будут и с уклонением от введенных санкций.

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Президент США Джозеф Байден предлагает Конгрессу внести изменение в американское законодательство. Они позволят арестовывать активы российских бизнесменов, используемые для уклонения от санкций. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.

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"Этот пакет предложений установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще больше усилит соответствующие правоохранительные инструменты", — отмечают в Белом доме.

[ + – ] Предложения Байдена отправят в Конгресс уже 28 апреля

Что именно предлагает Байден

Президент США предлагает предпринять несколько мер для привлечения правительства РФ и российских олигархов к ответственности за войну против Украины.

С участием министерств финансов и юстиции необходимо создать административный орган для ареста и конфискации имущества в Соединенных Штатах, которое принадлежит российским олигархам, находящимся под санкциями. При этом необходимо создать условия, чтобы решения о конфискации Федеральный суд мог рассматривать в ускоренном порядке.

В уголовном законодательстве предлагается предусмотреть, что сознательное или умышленное обладание доходами, полученными от коррупционных сделок с российским правительством, незаконно для любого лица.

Необходимо обеспечить возможность передачи Украине доходов, полученных от конфискованного имущества клептократов, для возмещения ущерба от российской агрессии.

Также нужно пресекать содействие уклонению от санкций. В соответствии с действующим законодательством Соединенные Штаты имеют право конфисковать доходы, полученные вследствие нарушений санкций. Однако закон не позволяет конфисковать имущество, используемое для их обхода. Эту юридическую лазейку предлагают закрыть.

Срок исковой давности по делам, связанным с отмыванием денег, предложено увеличить с пяти до десяти лет. "Уголовные расследования в отношении олигархов могут быть трудными, поскольку опытные преступники используют сложные схемы, которые могут охватывать несколько юрисдикций, — отмечают в Белом доме. — Соединенные Штаты часто работают с международными партнерами по этим делам. Продление срока давности даст следователям и прокурорам дополнительное время для привлечения олигархов к уголовной ответственности".

Предложения Байдена направят Конгрессу уже 28 апреля, президент надеется, что их одобрят.

Напомним, ранее в Конгрессе США одобрили законопроект о направлении российских активов в пользу Украины. Палата представителей США приняла законопроект, в котором прописан призыв к американскому президенту Джо Байдену продать замороженные предметы роскоши подсанкционных олигархов из России, а вырученные деньги направить на помощь Украине. В документе прописана процедура, предусматривающая, что деньги, которые были или будут конфискованы у подсанкционных иностранных лиц, должны быть направлены на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению. Помимо этого, средства могут быть выделены на поставки Киеву вооружения.