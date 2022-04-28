Байден предложил арестовывать имущество российских олигархов, — Белый дом
Инициатива предусматривает создание в США специального органа и конфискацию российских активов по ускоренной процедуре. Кроме того, бороться будут и с уклонением от введенных санкций.
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Президент США Джозеф Байден предлагает Конгрессу внести изменение в американское законодательство. Они позволят арестовывать активы российских бизнесменов, используемые для уклонения от санкций. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.
"Этот пакет предложений установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще больше усилит соответствующие правоохранительные инструменты", — отмечают в Белом доме.
Что именно предлагает Байден
Президент США предлагает предпринять несколько мер для привлечения правительства РФ и российских олигархов к ответственности за войну против Украины.
- С участием министерств финансов и юстиции необходимо создать административный орган для ареста и конфискации имущества в Соединенных Штатах, которое принадлежит российским олигархам, находящимся под санкциями. При этом необходимо создать условия, чтобы решения о конфискации Федеральный суд мог рассматривать в ускоренном порядке.
- В уголовном законодательстве предлагается предусмотреть, что сознательное или умышленное обладание доходами, полученными от коррупционных сделок с российским правительством, незаконно для любого лица.
- Необходимо обеспечить возможность передачи Украине доходов, полученных от конфискованного имущества клептократов, для возмещения ущерба от российской агрессии.
- Также нужно пресекать содействие уклонению от санкций. В соответствии с действующим законодательством Соединенные Штаты имеют право конфисковать доходы, полученные вследствие нарушений санкций. Однако закон не позволяет конфисковать имущество, используемое для их обхода. Эту юридическую лазейку предлагают закрыть.
- Срок исковой давности по делам, связанным с отмыванием денег, предложено увеличить с пяти до десяти лет. "Уголовные расследования в отношении олигархов могут быть трудными, поскольку опытные преступники используют сложные схемы, которые могут охватывать несколько юрисдикций, — отмечают в Белом доме. — Соединенные Штаты часто работают с международными партнерами по этим делам. Продление срока давности даст следователям и прокурорам дополнительное время для привлечения олигархов к уголовной ответственности".
Предложения Байдена направят Конгрессу уже 28 апреля, президент надеется, что их одобрят.
Напомним, ранее в Конгрессе США одобрили законопроект о направлении российских активов в пользу Украины. Палата представителей США приняла законопроект, в котором прописан призыв к американскому президенту Джо Байдену продать замороженные предметы роскоши подсанкционных олигархов из России, а вырученные деньги направить на помощь Украине. В документе прописана процедура, предусматривающая, что деньги, которые были или будут конфискованы у подсанкционных иностранных лиц, должны быть направлены на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению. Помимо этого, средства могут быть выделены на поставки Киеву вооружения.