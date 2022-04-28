Байден запропонував заарештовувати майно російських олігархів, — Білий дім

Ініціатива передбачає створення у США спеціального органу та конфіскацію російських активів за прискореною процедурою. Крім того, боротимуться і з ухилянням від запроваджених санкцій.

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Президент США Джозеф Байден пропонує Конгресу внести зміни до американського законодавства. Вони дозволять заарештовувати активи російських бізнесменів, які використовують для ухилення від санкцій. Про це повідомляють у пресрелізі Білого дому.

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"Цей пакет пропозицій встановить нові повноваження щодо конфіскації майна, пов'язаного з російською клептократією, дозволить уряду використати отримані кошти для підтримки України та ще більше посилить відповідні правоохоронні інструменти", — зазначають у Білому домі.

[ + – ] Пропозиції Байдена відправлять до Конгресу вже 28 квітня

Що саме пропонує Байден

Президент США пропонує вжити кількох заходів для притягнення уряду РФ та російських олігархів до відповідальності за війну проти України.

За участю міністерств фінансів та юстиції необхідно створити адміністративний орган для арешту та конфіскації майна в Сполучених Штатах, яке належить російським олігархам, які перебувають під санкціями. В цьому необхідно створити умови, щоб рішення конфіскації Федеральний суд міг розглядати в прискореному порядку.

У кримінальному законодавстві пропонують передбачити, що свідоме чи навмисне володіння доходами, отриманими від корупційних угод із російським урядом, є незаконним для будь-якої особи.

Необхідно забезпечити можливість передачі Україні доходів, одержаних від конфіскованого майна клептократів, для відшкодування збитків від російської агресії.

Також потрібно припиняти сприяння ухиленню від санкцій. Відповідно до чинного законодавства, Сполучені Штати мають право конфіскувати доходи, отримані внаслідок порушень санкцій. Однак закон не дозволяє конфіскувати майно, що використовують для їхнього обходу. Цю юридичну лазівку пропонують закрити.

Термін позовної давності у справах, пов'язаних із відмиванням грошей, запропоновано збільшити з п'яти до десяти років. "Кримінальні розслідування щодо олігархів можуть бути важкими, оскільки досвідчені злочинці використовують складні схеми, які можуть охоплювати кілька юрисдикцій", — зазначають у Білому домі. — Сполучені Штати часто працюють з міжнародними партнерами над цими справами. Продовження терміну позовної давності дасть слідчим і прокурорам додатковий час для притягнення олігархів до кримінальної відповідальності".

Пропозиції Байдена надішлють Конгресу вже 28 квітня, президент сподівається, що їх схвалять.

Нагадаємо, раніше в Конгресі США схвалили законопроєкт про направлення російських активів на користь України. Палата представників США ухвалила законопроєкт, у якому прописано заклик до американського президента Джо Байдена продати заморожені предмети розкоші підсанкційних олігархів із Росії, а отримані гроші направити на допомогу Україні. В документі прописано процедуру, яка передбачає, що гроші, які були або будуть конфісковані у підсанкційних іноземних осіб, мають спрямовувати на відновлення України та надання гуманітарної допомоги її населенню. Крім цього, кошти можуть виділяти на постачання Києву озброєння.