У Конгресі США схвалили законопроєкт щодо спрямування російських активів на користь України

Документ, як повідомляють в Офісі Зеленського, є важливим кроком у майбутній конфіскації російських активів на користь Києва.

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Палата представників США ухвалила законопроєкт, у якому прописано заклик до американського президента Джо Байдена продати заморожені предмети розкоші підсанкційних олігархів із Росії, а виручені гроші спрямувати на допомогу Україні. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, йдеться про законопроєкт HR 6930, який схвалили 417 конгресменів.

У документі, як зазначає Андрій Єрмак, прописано процедуру, яка передбачає, що гроші, які були або будуть конфісковані у підсанкціонованих іноземних осіб, мають бути спрямовані на відновлення України та надання гуманітарної допомоги її населенню. Крім цього, кошти можуть бути виділені на постачання Києву озброєння.

Глава ОП підкреслив, що ухвалений Палатою представників США законопроєкт HR 6930 має бути затверджений Сенатом і підписаний президентом Джо Байденом, після чого документ набуває чинності.

"Законопроєкт рамковий, не встановлює механізм, але чітко закладає політичну волю Конгресу і є першим і дуже важливим кроком у напрямі майбутньої конфіскації російських активів на користь України", — додав Єрмак, коментуючи рішення конгресменів США.

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Хоча законопроєкт HR 6930 є символічним, його ухвалення 417 конгресменами відображає бажання Республіканської та Демократичної партії посилити офіційну позицію Вашингтона щодо РФ.

Сенатор від Демпартії Чак Шумер, який консультується з Білим будинком із цього питання, хотів внести до документа положення, яке дозволяє Джо Байдену право розпродавати заарештовані російські активи.

"Цей крок практично безпрецеденний і призведе до значного розширення президентських повноважень щодо санкцій, хоча експерти розходяться в думках із приводу того, чи потрібно Байдену вимагати у Конгресу нові встановлені законом повноваження для ліквідації активів. Побоюючись критики та судових розглядів законодавці пом'якшили законопроєкт, перетворивши його на необов'язкову резолюцію, яка закликає адміністрацію скликати "міжвідомчу робочу групу", котрій доручено визначити конституційні механізми, за допомогою яких президент може вжити заходів щодо арешту та конфіскації майна, а також активів російських олігархів, які потрапили під санкції", — йдеться у публікації The NYT.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло про зміну тактики Білого дому щодо Росії. За даними американських журналістів, офіційний Вашингтон хоче зробити вторгнення РФ в Україну стратегічним провалом, суттєво "каструвавши" їхній військовий потенціал.

Також повідомлялося, що 26 квітня на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині лідери 40 країн зустрілися для обговорення нових поставок озброєння Україні.