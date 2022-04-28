В Конгрессе США одобрили законопроект о направлении российских активов в пользу Украины

Документ, как сообщают в Офисе Зеленского, является важным шагом в предстоящей конфискации российских активов в пользу Киева.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Палата представителей США приняла законопроект, в котором прописан призыв к американскому президенту Джо Байдену продать замороженные предметы роскоши подсанкционных олигархов из России, а вырученные деньги направить на помощь Украине. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По его словам, речь идет о законопроекте HR 6930, который одобрили 417 конгрессменов.

В документе, как отмечает Андрей Ермак, прописана процедура, предусматривающая, что деньги, которые были или будут конфискованы у подсанкционных иностранных лиц, должны быть направлены на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населениюю. Помимо этого, средства могут быть выделены на поставки Киеву вооружения.

Глава ОП подчеркнул, что принятый Палатой представителей США законопроект HR 6930 должен быть утвержден Сенатом и подписан президентом Джо Байденом, после чего документ вступает в законную силу.

"Законопроект рамочный, не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса и является первым и очень важным шагом в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины", — добавил Ермак, комментируя решение конгрессменов США.

[ + – ] В Конгрессе одобрили закон о выделении российских активов в пользу Украины

Издание The New York Times отмечает, что хоть законопроект HR 6930 является символическим, его принятие 417 конгрессменами отображает желание Республиканской и Демократической партии усилить официальную позицию Вашингтона по отношению к РФ.

Сенатор от Демпартии Чак Шумер, который консультируется с Белым домом по данному вопросу, хотел включить в документ положение, позволяющее Джо Байдену право распродавать арестованные российские активы.

"Этот шаг практически беспрецедентен и приведет к значительному расширению президентских полномочий по санкциям, хотя эксперты расходятся во мнениях по поводу того, нужно ли Байдену запрашивать у Конгресса новые установленные законом полномочия для ликвидации активов. Опасаясь критики и судебных разбирательств законодатели существенно смягчили законопроект, превратив его в необязательную резолюцию, призывающую администрацию созвать "межведомственную рабочую группу", которой поручено определить конституционные механизмы, с помощью которых президент может предпринять шаги по аресту и конфискации имущества, а также активов российских олигархов, которые попали под санкции", — говорится в публикации The NYT.

Напомним, ранее CNN сообщало об изменении тактики Белого дома в отношении России. По данным американских журналистов, официальный Вашингтон хочет сделать вторжение РФ в Украину стратегическим провалом, существенно "кастрировав" их военный потенциал.

Также сообщалось, что 26 апреля на военной базе "Рамштайн" в Германии лидеры 40 стран встретились для обсуждения новых поставок вооружения Украине.