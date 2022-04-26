Украина будет ежемесячно получать от МФВ по $5 млрд, — Шмыгаль

По словам премьера, с этой целью фонд откроет специальный счет. Деньги пойдут на выполнение всех социальных и гуманитарных обязательств перед гражданами.

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Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который все партнеры будут оказывать помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире информационного телемарафона.

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"Мы озвучиваем цифру, которая подтверждена и Международным валютным фондом, и Всемирным банком: $5 млрд долларов ежемесячно, — сказал Шмыгаль. — Это те деньги, которые необходимы бюджету Украины, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед жителями нашего государства, которые страдают от войны".

По словам премьера, директор МВФ Кристалина Георгиева глубоко понимает ситуацию в Украине.

"У нее есть семья здесь, в Украине, через которую она имеет всю информацию о том, что на самом деле происходит, какие ужасы, зверства вытворяют российские захватчики на территории Украины", — отметил премьер.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Украина усиленно ищет финансовую помощь в цивилизованном мире. В частности, государство обратилось в Международный валютный фонд за поддержкой для сохранения экономики в объеме $5 млрд в месяц на ближайшие три месяца.

В ответ директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева отметила, что МВФ поможет в сборе этих средств. Георгиева добавила, что МВФ уже создал специальный административный счет для направления денег от стран-доноров на помощь Украине. Более того, уже есть первый вклад на этот счет, который может послужить примером для подражания.

Поддержка, о которой идет речь, не касается послевоенного восстановления страны. Как подчеркнула Георгиева, эти $5 млрд предназначены для поддержки функционирования экономики, а не для удовлетворения потребностей Украины в восстановлении, которые будут огромными.